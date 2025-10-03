La Selección de Costa Rica se juega el pase al Mundial 2026 en la próxima doble fecha de Eliminatorias. La Tricolor tiene la obligación de sumar puntos en Honduras, debido a que una derrota dejaría a la H en la cima de la tabla de posiciones y con una buena diferencia.

De ganarle a los Ticos, los dirigidos por Reinaldo Rueda pasarían a tener siete puntos, mientras que Costa Rica se quedaría con apenas dos. Sería una ventaja difícil de remontar sabiendo que sólo restarían jugarse tres partidos para finalizar el grupo.

El primero que hizo especial atención en esto fue Keylor Navas. El portero de Pumas habló desde México, en una entrevista con el periodista David Faitelson, y se refirió a la obligación que tiene Costa Rica de arrebatarle el primer puesto de clasificación a Honduras.

El aviso de Keylor Navas a días del partido entre Honduras y Costa Rica

“El sol no se puede tapar con un dedo, dejamos puntos muy importantes. Estamos con una mentalidad de que no se puede fallar, sino va a estar muy complicado. Tenemos con qué para ir a ganar a Honduras. Tenemos el respaldo de Miguel Herrera y el cuerpo técnico“, avisó el portero tico a todos los catrachos en la previa.

Al ser consultado por las dudas que hubo con el puesto del Piojo Herrera, Keylor hizo mención a que hubiese sido un error haberlo despedido: “El puesto de Miguel Herrera creo que no estuvo en riesgo, se ha trabajado bien. Pienso que cambiar de entrenador a falta de cuatro partido no habría sido la mejor decisión. Para mi y los compañeros el que esté con nosotros es una alegría“.

El historial completo entre Costa Rica y Honduras

A lo largo de la historia, el clásico centroamericano tuvo un total de 68 partidos disputados. 25 quedaron para el lado de Costa Rica y 19 fueron para Honduras, mientras que en los 24 restantes el duelo terminó igualado. Las dos últimas veces que se midieron en San Pedro Sula no se sacaron ventajas. En 2017 fue 1-1 y 0-0 en 2021.