Este viernes, Keylor Navas volvió a tener actividad con los Pumas de la UNAM después de la doble fecha de Eliminatorias con la Selección de Costa Rica. El portero tico fue la figura del equipo universitario en la victoria por 4-1 frente a Mazatlán como visitante.

En un día especial para Pumas por su aniversario número 71, Keylor apareció cuando más lo necesitaban. En el minuto 56, cuando el marcador estaba 2-1 en favor de los de Efraín Juárez, el tico tapó un penal que evitó el empate del equipo local y se llevó el reconocimiento de toda la afición.

Keylor consiguió en México lo que tanto le piden en La Sele: atajar un penal. Le marcó Byron Bonilla en Nicaragua y Duckens Nazon en el Estadio Nacional. Si bien contra Haití tapó el disparo inicial, en el rebote se quedó sin posibilidades.

Por si fuera poco, Keylor Navas recibió una distinción especial en su octavo partido con la camiseta de Pumas. Fue nombrado por la Liga MX, a través del voto de los aficionados, como el mejor jugador del partido, algo que no había logrado desde su llegada a México.

El historial de Keylor Navas con los penales en los 90 minutos

Con el que contuvo este viernes en México, Keylor Navas ya lleva 13 penales atajados desde su debut en el Deportivo Saprissa sin contar las tandas de penaltis. Tapó cinco con el Real Madrid, cuatro con el PSG, dos en La Sele, uno en Levante y el restante en Pumas.

En total, le patearon 68 penales a lo largo de su carrera, de los cuales 55 fueron convertidos por los rivales. Lo que significa que Keylor tiene un porcentaje de 19.1% de atajados (ataja 1 cada 5 que le patean). Con la Selección de Costa Rica, tapó 2 de 12 penales.