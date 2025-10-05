Hace unos días, Miguel Herrera llamó la atención con una polémica declaración que nadie en Cartaginés esperaba escuchar. El técnico de la Selección de Costa Rica criticó al cuadro que comanda Andrés Carevic por la irregularidad, algo que sorprendió a muchos.

“Yo veo a Cartaginés y digo, ‘Ah, tienen una idea’. Y, de repente, llega otro partido. ‘¿Qué le pasó a este equipo?’ El encuentro pasado era un espectáculo y hoy no juega bien. Cuando tuvo que dar el golpe de autoridad y decir: ‘Aquí estoy’, le pudo haber ganado a Sporting para pasar… y perdió en su casa”, fueron las palabras del Piojo Herrera en Radio Columbia.

Obviamente, después de estas declaraciones del técnico mexicano, llegó una respuesta desde el entorno del equipo brumoso. Bernar Mullins, futbolista muy querido en Cartaginés, apuntó contra Herrera y lo criticó sin pelos en la lengua por no haber llevado a ningún jugador blanquiazul.

Bernar Mullins castiga sin piedad al Piojo Herrera por la lista de convocados de Costa Rica

“Si Miguel opina así, no podría convocar a ningún jugador de ningún equipo, porque, por ejemplo, Saprissa un día sí y un día no, y Alajuelense igual. Me parece que su criterio no es válido, todos los equipos tienen sus partidos buenos y malos“, inició el ex delantero en diálogo con La Teja.

Además, puso como ejemplo al lateral Luis Flores, quien para él debería haber sido llamado: “Siempre se dice que a la Selección deben ir los mejores futbolistas y hay jugadores de clubes como Saprissa y Alajuelense que no merecen estar. Para mí, por ejemplo, Luis Flores está por encima del nivel de Guillermo Villalobos, pero a él sí lo llamaron“.

No fue el único ex Cartaginés que apuntó contra el DT de La Sele. Hernán Morales, ahora comentarista deportivo, no comparte la mirada del Piojo: “No estoy de acuerdo con el técnico, porque Cartago ha hecho buenos partidos. Es evidente que a los entrenadores, hay jugadores y equipos que no les llenan el ojo para estar en la Selección“.