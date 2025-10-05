El próximo jueves será el momento de la verdad para la Selección de Costa Rica. La Tricolor viajará a San Pedro Sula para jugar la tercera jornada de las Eliminatorias Concacaf frente a Honduras, en un duelo sumamente clave en la lucha por el boleto directo al Mundial 2026.

Este sábado, después de haber finalizado el microciclo, Miguel Herrera dio finalmente la lista de convocados para visitar a la H y luego recibir a Nicaragua en San José. Con algunas sorpresas en la nómina y la presencia de Celso Borges, llamó a 26 futbolistas.

ver también “Se ha demostrado”: Johan Venegas señala la verdad que el Piojo Herrera deberá afrontar antes de visitar Honduras

Entre estos nombres, está ausente Marco Ureña, quien se había ofrecido semanas atrás a volver a la Sele para ocupar el rol de guía experimentado. “Soy papá, y guiar a los menores siempre es importante. Yo no sé a quién se le ocurrió un recambio generacional de esa manera“, había dicho el delantero de Cartaginés.

Publicidad

Publicidad

Marco Ureña con la Selección de Costa Rica. Foto: Reuters/Lee Smith

Marco Ureña advierte a Costa Rica para que no tenga excusas

Ahora, el histórico mundialista en Brasil 2014 volvió a la carga y le dejó un aviso al seleccionado tico antes de enfrentar a Honduras. “Si van determinados, si van sin excusas del clima, sin excusas de la cancha, no habrá nada de eso en contra. Lo bueno es que ya no hay excusa de las canchas malas para la Selección, ahora en Honduras tienen buenas canchas y el ambiente será lindísimo”, declaró en una entrevista con La Nación.

Publicidad

Sobre la convocatoria que realizó el Piojo Herrera, Ureña destacó a dos futbolistas del medio nacional con esta experiencia que consideraba que hacía falta: “Tenemos mucho talento, las incorporaciones que han hecho con experiencia como Celso Borges y Allan Cruz será importante”.

Publicidad

Además, el ariete del cuadro de Cartago dejó entrever que le hubiese gustado entrar en la nómina para jugar un partido de este estilo: “Lindísimo para mí, los partidos en un escenario así es donde usted realmente se siente profesional como jugador“.