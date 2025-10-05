Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Mientras Honduras está valuada en 15 millones de euros, esto cuesta la Selección de Costa Rica que va por el golpe en el Morazán

¿Cuánto vale la Selección de Costa Rica que se prepará para visitar a Honduras en San Pedro Sula?

geronimo heller

Por Geronimo Heller

El Clásico de Centroamérica está cerca.
© FCRF / FFH.El Clásico de Centroamérica está cerca.

El próximo jueves 9 de octubre, las selecciones de Honduras y Costa Rica se verán las caras en una edición del Clásico Centroamericano que promete ser definitoria en el camino al Mundial 2026.

Los catrachos, que serán locales en el siempre intimidante Estadio Francisco Morazán, tienen 4 puntos y ocupan el primer lugar del Grupo C de la fase final de las eliminatorias Concacaf; por su parte, los dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera suman solo 2 puntos y necesitan con desesperación una victoria en San Pedro Sula.

Golpe en Europa: Manfred Ugalde sufre el revés más duro justo antes de sumarse a la Selección de Costa Rica

ver también

Golpe en Europa: Manfred Ugalde sufre el revés más duro justo antes de sumarse a la Selección de Costa Rica

Los valores de mercado de la Selección de Honduras

Según la información de la plataforma especializada Transfermarkt, la Selección de Honduras tiene un valor de mercado total de 15,23 millones de euros, y su jugador más valioso es Luis Palma, extremo que milita en el Lech Poznan de Polonia.

Publicidad
Luis Palma es el jugador más valioso de Honduras.

Luis Palma es el jugador más valioso de Honduras.

Esto coloca a los catrachos como un equipo relativamente poderoso desde lo económico en la región, superando a rivales como Guatemala (8,33 millones), Nicaragua (3,40 millones) o El Salvador (7,40 millones), aunque todavía muy por debajo de Costa Rica.

Publicidad

¿Cuánto cuesta La Sele del Piojo Herrera?

Agrupando a los jugadores convocados por Miguel Herrera, el combinado nacional de Costa Rica tiene un valor global de mercado de 38,78 millones de euros, lo que representa una brecha de 23,55 millones sobre Honduras.

Costa Rica deposita sus esperanzas en la figura de Manfred Ugalde.

Costa Rica deposita sus esperanzas en la figura de Manfred Ugalde.

Publicidad

El listado de futbolistas más valiosos está liderado por su figura y goleador, Manfred Ugalde (Spartak de Moscú, 15 millones de euros), seguido por Alonso Martínez (New York City FC, 6 millones), Josimar Alcócer (Westerlo, 3,50 millones) y Jeyland Mitchell (Sturm Graz, 2 millones).

Más de dos décadas sin ganar en Honduras

A pesar de esta ventaja en el poderío económico, Costa Rica no triunfa en territorio hondureño desde hace 24 años, cuando se impuso gracias a un zapatazo de Mauricio Solís en las eliminatorias para el Mundial de Corea-Japón 2002.

Publicidad
Fedefútbol confirma lo que todo Costa Rica quería saber sobre Celso Borges antes del clásico con Honduras: “Se decidió…”

ver también

Fedefútbol confirma lo que todo Costa Rica quería saber sobre Celso Borges antes del clásico con Honduras: “Se decidió…”

El partido más esperado por ticos y catrachos se disputará en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, este jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica).

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Manfred Ugalde sufre el revés más duro justo antes de sumarse a La Sele
Costa Rica

Manfred Ugalde sufre el revés más duro justo antes de sumarse a La Sele

Fedefútbol confirma lo que todo Costa Rica quería saber sobre Celso Borges
Costa Rica

Fedefútbol confirma lo que todo Costa Rica quería saber sobre Celso Borges

Mensaje contundente: Campbell genera revuelo tras no ser convocado por el Piojo
Liga Deportiva Alajuelense

Mensaje contundente: Campbell genera revuelo tras no ser convocado por el Piojo

"De mi gusto": desde Argentina se confirma el club que podría sacar a Pinto de Olimpia
Honduras

"De mi gusto": desde Argentina se confirma el club que podría sacar a Pinto de Olimpia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo