Mientras Honduras está valuada en 15 millones de euros, esto cuesta la Selección de Costa Rica que va por el golpe en el Morazán

El próximo jueves 9 de octubre, las selecciones de Honduras y Costa Rica se verán las caras en una edición del Clásico Centroamericano que promete ser definitoria en el camino al Mundial 2026.

Los catrachos, que serán locales en el siempre intimidante Estadio Francisco Morazán, tienen 4 puntos y ocupan el primer lugar del Grupo C de la fase final de las eliminatorias Concacaf; por su parte, los dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera suman solo 2 puntos y necesitan con desesperación una victoria en San Pedro Sula.

Los valores de mercado de la Selección de Honduras

Según la información de la plataforma especializada Transfermarkt, la Selección de Honduras tiene un valor de mercado total de 15,23 millones de euros, y su jugador más valioso es Luis Palma, extremo que milita en el Lech Poznan de Polonia.

Luis Palma es el jugador más valioso de Honduras.

Esto coloca a los catrachos como un equipo relativamente poderoso desde lo económico en la región, superando a rivales como Guatemala (8,33 millones), Nicaragua (3,40 millones) o El Salvador (7,40 millones), aunque todavía muy por debajo de Costa Rica.

¿Cuánto cuesta La Sele del Piojo Herrera?

Agrupando a los jugadores convocados por Miguel Herrera, el combinado nacional de Costa Rica tiene un valor global de mercado de 38,78 millones de euros, lo que representa una brecha de 23,55 millones sobre Honduras.

Costa Rica deposita sus esperanzas en la figura de Manfred Ugalde.

El listado de futbolistas más valiosos está liderado por su figura y goleador, Manfred Ugalde (Spartak de Moscú, 15 millones de euros), seguido por Alonso Martínez (New York City FC, 6 millones), Josimar Alcócer (Westerlo, 3,50 millones) y Jeyland Mitchell (Sturm Graz, 2 millones).

Más de dos décadas sin ganar en Honduras

A pesar de esta ventaja en el poderío económico, Costa Rica no triunfa en territorio hondureño desde hace 24 años, cuando se impuso gracias a un zapatazo de Mauricio Solís en las eliminatorias para el Mundial de Corea-Japón 2002.

El partido más esperado por ticos y catrachos se disputará en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, este jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica).