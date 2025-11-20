“Sin competir”: Machillo Ramírez estalla y apunta contra Miguel Herrera por un pedido que golpeó a Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense regresó a la acción este jueves con un empate 0-0 frente a Cartaginés en el juego de reposición de la jornada 5 del Apertura 2025, pero el resultado quedó en segundo plano ante la crítica frontal de Óscar Machillo Ramírez.

El técnico rojinegro no se guardó nada y dejó claro que el parón solicitado por Miguel Herrera para trabajar con la Selección Nacional terminó afectando directamente el rendimiento de Alajuelense.

El entrenador explicó que su equipo llegó a este compromiso con evidentes limitaciones, producto de la larga pausa competitiva y del regreso reciente de ocho seleccionados que vivieron el golpe de quedar fuera del Mundial 2026. Desde su óptica, el ritmo del plantel se resintió por completo.

¿Qué dijo Machillo Ramírez en conferencia de prensa?

“Salgo tranquilo, no era un juego fácil. Tuvimos al equipo partido (por ocho seleccionados) y eso es complejo, fueron 18 días sin competir”, señaló Óscar Ramírez con un tono que evidenció molestia. La frase la repitió más de una vez, subrayando que el equipo llegó sin la sincronía necesaria para un duelo de alta exigencia.

Aunque aseguró que Alajuelense respondió bien físicamente, enfatizó que lo que se perdió en la cancha no se recupera con simples entrenamientos. “Nos faltó coordinación, ahí nos pudo haber afectado un poco el parón. Esperamos ahora en este cierre recuperar el ritmo que traíamos”, añadió.

El golpe emocional de los seleccionados también fue parte del análisis. Varios futbolistas manudos volvieron al club apenas horas después de vivir la eliminación mundialista con Costa Rica, una situación que, según Ramírez, no era menor.

“No es fácil en lo emotivo, es un duelo y tuvieron poco tiempo para digerirlo antes de volver a competir. Los que jugaron dieron lo mejor. Era una de las preocupaciones que tenía y, en ese sentido, me quedo tranquilo”, concluyó.