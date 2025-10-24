Empiezan a conocerse las víctimas de la gran limpieza que Jafet Soto prepara en Herediano: “Se irán”

El Club Sport Herediano atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. El equipo, que venía de ser bicampeón nacional, hoy se encuentra séptimo en la tabla del Apertura 2025, a siete puntos del cuarto lugar, ocupado por Cartaginés, cuando restan apenas cinco fechas para el cierre de la fase regular.

Los resultados negativos, el bajo rendimiento colectivo y los conflictos internos han encendido las alarmas en el camerino florense. Y en medio de esta crisis, el técnico y presidente del club, Jafet Soto, ya estaría preparando una revolución profunda en la plantilla.

¿Cuál es la decisión que tomó Jafet Soto con Herediano?

Según informó el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos, Soto tiene decidido ejecutar una gran limpieza en el plantel si el Herediano no logra clasificar a los playoffs del campeonato.

“Se irán muchos jugadores”, adelantó Jiménez, dejando entrever que el jerarca rojiamarillo ya tiene definida la línea de acción para el cierre del año. Algunos que podrían irse, porque se les termina el contrato ahora y no renovarían son Marcel Hernández, Kenneth Vargas, Sergio Rodríguez, Brian Rubio, entre otros.

La medida sería una de las más drásticas de los últimos torneos, en una institución acostumbrada a competir por los títulos y que no suele tolerar los fracasos deportivos. En Heredia, el ambiente es tenso y varios futbolistas del plantel actual podrían estar disputando sus últimos partidos con la camiseta rojiamarilla.

Soto, quien ha sido claro en sus recientes declaraciones sobre la falta de actitud y compromiso de algunos de sus dirigidos, estaría decidido a renovar por completo la estructura del equipo, apostando por jugadores con mayor disciplina y entrega.