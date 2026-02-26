Ronaldo Cisneros rompe el silencio en Alajuelense y admite la presión que vive: “Urgencia”

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa uno de esos momentos donde cada jornada pesa más de la cuenta. Cinco partidos consecutivos sin ganar entre todas las competiciones, tres fechas del Clausura 2026 sin sumar de a tres y una derrota reciente en el Clásico Nacional ante Saprissa han encendido las alarmas en el entorno rojinegro.

En ese contexto, Ronaldo Cisneros dio la cara y reconoció abiertamente la presión que vive el plantel antes de visitar a Puntarenas. El mexicano sabe que están en deuda con la gente y que después del Clásico Nacional tienen que levantar.

¿Qué dijo Ronaldo Cisneros sobre el presente de Alajuelense?

El delantero mexicano no esquivó el tema y fue claro al describir el ambiente interno. “Sabemos los puntos que hemos dejado ir, tres partidos sin sumar de tres es un siglo en este club y obviamente que nosotros sabemos de eso. Sabemos que la afición está esperando un triunfo para volver a ilusionarse, y nosotros para retomar esa confianza que hay en el plantel y que hace falta reflejarlo en los resultados”, afirmó. En Alajuelense no se habla de procesos largos cuando la tabla aprieta.

La visita al estadio Lito Pérez aparece como una prueba incómoda. Puntarenas llega en buena forma tras vencer a Liberia, Pérez Zeledón y Sporting en el Clausura, además de haber eliminado a Herediano en el Torneo de Copa. El Puerto ha hecho de su casa un terreno complejo, con intensidad y un ritmo que suele incomodar a los grandes.

Ronaldo Cisneros es uno de los goleadores del Clausura 2026. (Foto: UNAFUT)

Cisneros anticipa un duelo de alta exigencia. “Un partido difícil, sabemos que tenemos la responsabilidad y la urgencia de los tres puntos. Será un partido intenso, sabemos que es una cancha pequeña y que eso condiciona el juego a que haya más transiciones”, explicó. La palabra urgencia no es casual. Resume el sentir de un camerino que entiende que la paciencia en el Morera Soto tiene límites.

A nivel individual, el atacante vive un contraste interesante. En medio del bache colectivo, pelea por el liderato de goleo del campeonato. Suma cuatro anotaciones, las mismas que Marcel Hernández de Herediano y Brian Martínez de San Carlos. Sus números lo mantienen en la conversación ofensiva del torneo, pero en la Liga saben que los goles deben traducirse en victorias.

¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense?

El compromiso correspondiente a la jornada nueve se disputará el sábado a las 7:00 p.m., y para Alajuelense representa mucho más que tres puntos. Es la oportunidad de cortar la racha negativa, recuperar confianza y demostrar que el equipo aún tiene capacidad de reacción en el Clausura 2026. Cisneros ya lo dijo sin rodeos: en este club, tres partidos sin ganar pesan como una eternidad.

