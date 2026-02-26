No solo fue la derrota en el Clásico: Mario Acevedo y Municipal reciben mala noticia luego de su traspié ante Comunicaciones

Comunicaciones se impuso 1-0 a Municipal en la edición 336 del Clásico Nacional, un triunfo que vale oro en la lucha por la permanencia. Los albos toman un respiro en la tabla acumulada, se alejan momentáneamente de la zona del descenso y alimentan la ilusión de dejar atrás cualquier fantasma relacionado con la pérdida de categoría.

En la otra acera, el resultado cayó como trago amargo en el campamento rojo. Municipal llegó al clásico como líder del torneo, pero la derrota, sumada a la victoria de Cobán Imperial, le costó la cima. El golpe fue doble: perder ante el máximo rival y ceder el primer lugar en una jornada determinante.

El rendimiento del equipo tampoco dejó satisfechos a los aficionados escarlatas. Más allá del marcador, la falta de contundencia y la escasa claridad ofensiva encendieron las críticas. El técnico Mario Acevedo reconoció días atrás la necesidad de mayor intensidad, pero en el clásico el equipo volvió a quedar en deuda.

Municipal con un lesionado

Para colmo, el estratega rojo podría perder a una de sus piezas claves en el tramo inmediato del campeonato. Martínez, quien no tuvo su mejor presentación ante los cremas, sufrió un pisotón en el pie derecho que lo obligó a abandonar el terreno de juego con visibles dificultades.

Aunque aún no existe un diagnóstico oficial, todo apunta a que el jugador se perderá el compromiso del fin de semana ante Marquense y es duda para el duelo del miércoles siguiente frente a Mixco. Una baja sensible en un momento donde el margen de error se reduce.

Así, mientras Comunicaciones celebra un triunfo revitalizante, Municipal enfrenta un panorama complejo: perdió el liderato, dejó dudas en su funcionamiento y podría afrontar los próximos partidos sin uno de sus hombres importantes. El Clásico 336 no solo movió la tabla, también sacudió el ánimo y la planificación de ambos gigantes del fútbol guatemalteco.

