Hernán Medford ganó la pulseada: el presidente de Saprissa reveló sin vueltas por qué descartó a Paté Centeno y Jeaustin Campos

Deportivo Saprissa inauguró la nueva era de Hernán Medford en la institución con una contundente goleada 6-0 sobre Carmelita en la ida de los cuartos de final del Torneo de Copa. El “Pelícano” quedó conforme con lo visto en La Cueva y ya se enfoca en el exigente duelo de este domingo (3 p.m.) ante San Carlos por el Clausura 2026.

Sin embargo, en la antesala del encuentro y desde que se anunció la salida de Vladimir Quesada del primer equipo, sonaron dos nombres como posibles reemplazantes con fuerte imagen positiva entre los saprissistas: Jeaustin Campos, el técnico más ganador en la historia del club, y otro ídolo, Walter Centeno.

Por eso, cuando se anunció la contratación de Medford, uno de los interrogantes que surgió fue por qué él y no Campos ni “Paté”. Al margen del debate sobre si está actualizado o no, el señalamiento que se hizo desde diferentes sectores refiere a la actualidad estrictamente deportiva del estratega de 57 años, que ganó un título por última vez en 2017.

Roberto Artavia reveló por qué Hernán Medford ganó la pulseada

Roberto Artavia, flamante presidente de Saprissa, abordó esta inquietud en el programa Teléfono Rojo y explicó: “Nosotros no fuimos a buscar a nadie que estuviera empleado en otro equipo. Vamos a ser inmensamente respetuosos de eso. Entonces, todo el mundo decía ‘¿Por qué no le hablaron a Jeaustin, por qué no le hablaron a Paté?’. Porque son gente que está empleada. Si ellos hubieran aplicado, les hubiéramos preguntado si tenían alguna cláusula de salida o lo que fuera, pero no se dio, esa conversación no existió“.

ver también Dos figuras afuera: Saprissa hace oficial la primera decisión difícil de Hernán Medford como DT morado

ver también Hernán Medford dice lo que nadie esperaba en Saprissa con un mensaje que golpea al camerino: “Culpa de los jugadores”

En el caso particular de Campos, hubiera sido imposible su llegada, pues tiene una cláusula en Real España que le impide salir a otro equipo centroamericano. Pero la hoja de vida de Hernán Medford sí llegó a las oficinas de la “S” y, además de la disposición, Artavia mencionó que valoraron otros factores importantes.

“Nosotros hicimos una matriz que tenía dos partes. Una era los atestados, características y trayectoria técnica del entrenador, y eso iba desde torneos ganados, comportamiento en finales, logros excepcionales, promoción de talentos… cosas que nosotros buscamos en un técnico. Y después, abajo había algunas líneas: una decía ADN Morado, conocimiento profundo del torneo nacional. Eran al final un total de nueve criterios que pusimos en una matriz y después esperamos a ver qué currículums nos iban a llegar”, reveló.

Publicidad

Publicidad

Según el jerarca morado, Medford “tachó todo eso en positivo” y le ganó la pulseada a otros entrenadores que se postularon pese a no haber gritado campeón en el último tiempo: “Sí, está bien, tal vez si hubiéramos tomado solo los últimos ocho años, no lo hubiéramos podido chequear todo en positivo. Pero otra vez: Hernán está actualizado y, además, tiene carácter, tiene carisma, es un técnico protector de su planilla, es un técnico que en el camerino trata al jugador a nivel individual“.

Roberto Artavia habló con los periodistas Josué Quesada, Anthony Porras y Diego Obando en Teléfono Rojo. (Foto: captura de pantalla)

Publicidad

“Tiene una serie de ventajas y lo hemos acuerpado con gente que es especialista en la organización de los entrenamientos, en el análisis de los rivales, que son excelentes visores de los rivales; trajimos a otro técnico ganador, con un currículum pesado: Geiner Segura, para que sea parte de este cuerpo técnico”, justificó Artavia, respaldando su apuesta y la de Erick Lonnis, líder del Comité Deportivo, por el DT que dio la cara por Saprissa en plena crisis y hoy, casi veinte años después, tiene su revancha.