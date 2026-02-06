Michael Amir Murillo ya firmó con Besiktas, pero recibe un mensaje conmovedor desde Olympique de Marsella

Michael Amir Murillo concretó finalmente su salida del Olympique Marsella después de un polémico cruce con su entrenador, Roberto De Zerbi. De un momento a otro, el DT italiano se mostró muy disconforme con el lateral panameño y se marchó en pocas horas.

El futbolista que representa a la Selección de Panamá se convirtió en nuevo jugador del Besiktas. Llega a cambio de una cifra cercana a los seis millones de euros. El canalero se encuentra a la espera de realizar la revisión médica y la posterior firma de contrato.

Murillo tenía contrato vigente con el equipo francés hasta junio de 2028. Sin embargo, no tuvo otra alternativa que marcharse debido a un conflicto con el entrenador, quien volvió a pegarle al lateral a pesar de que ya abandonó Marsella.

Despedida conmovedora

Aunque su salida de Marsella no se dio de la mejor manera, muchos lo recordarán con cariño, siendo uno de ellos el Community Manager de la cuenta en español del club francés, que no se guardó nada y dedicó un sentido mensaje, no solo al jugador, sino a Panamá.

“Esto es un mensaje del CM: Gracias a toda la gente de Panamá por tanto amor. El Olympique de Marseille siempre va a celebrar las victorias de Panamá, así como compartir y celebrar su identidad y cultura”, se redactó en el perfil acompañado de una foto de Amir Murillo con la bandera de su país.

Michael Amir Murillo ahora tendrá un gran reto en Besiktas de Turquía, de cara a la Copa del Mundo del 2026 porque deberá confirmar su buen nivel y no poner en duda su presencia con la Selección de Panamá en la que ha sido un indiscutible.