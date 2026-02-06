Una obra de arte: Darwin Lom se estrena como goleador en Bolivia de gran manera

Darwin Lom volvió a tener participación con The Strongest, aunque la sensación fue agridulce tras la eliminación frente a Bolívar en los octavos de final del Torneo de Verano, en un clásico cargado de tensión que se definió desde el punto penal.

El delantero guatemalteco inició el encuentro como suplente, pero ingresó en la segunda parte cuando el marcador se mantenía empatado sin goles, buscando aportar frescura y profundidad ofensiva en un duelo de alta intensidad.

Pese a los intentos de ambos equipos, el marcador no se movió durante el tiempo reglamentario, y al mantenerse el 2-2 de la ida, el clásico paceño tuvo que resolverse en la tanda de penales, donde cada ejecución se vivió con dramatismo.

Golazo de Darwin Lom

En ese escenario, Darwin Lom asumió la responsabilidad de uno de los disparos y respondió con personalidad, convirtiendo su penal con una definición a lo Panenka para el 3-3, demostrando carácter en un momento de máxima presión.

Sin embargo, la historia no tuvo final feliz para el Tigre. La serie terminó 5-4 a favor de Bolívar, resultado que selló la eliminación de The Strongest y dejó al conjunto aurinegro fuera del Torneo de Verano.

Ahora, el equipo boliviano deberá cambiar rápidamente el chip y enfocarse en su próximo reto internacional. The Strongest viajará a Venezuela para enfrentar a Deportivo Táchira por la vuelta de la primera ronda de la Copa Libertadores, un compromiso clave para mantener vivas sus aspiraciones continentales.