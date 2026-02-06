“Capítulo cerrado”: Machillo Ramírez respondió la pregunta sobre su futuro como DT que tenía en vilo a Alajuelense

Óscar Ramírez afina los últimos detalles junto a su cuerpo técnico para el prometedor partido de este sábado (8:00 p.m.) entre Liga Deportiva Alajuelense y el líder del torneo, Club Sport Herediano, correspondiente a la sexta jornada del Clausura 2026.

Amén de lo referido a la actualidad de ambos equipos, durante la rueda de prensa que dio el “Machillo” hubo una pregunta referida a su futuro que se llevó todos los reflectores, pues la respuesta del entrenador terminó por confirmar lo que era un secreto a voces para la gran mayoría de los aficionados.

¿Óscar Ramírez regresaría a la Selección de Costa Rica?

Esa fue la consulta que le hicieron al “Macho” Ramírez luego de que fuera mencionado por el nuevo director de selecciones nacionales, Ronald González, como uno de los perfiles que le gustaba para tomar el mando de la Selección de Costa Rica con miras al Mundial 2030.

ver también Bryan Ruiz se diferencia del Machillo Ramírez y dice lo que piensa sobre el nuevo DT de La Sele

“No, no, muchacho, para mí eso es un capítulo cerrado. En este momento estoy con el tema de lo que pueda ayudar aquí en Alajuela, dar un poco de la parte deportiva, aportar y ver después, más adelante, pero ya el tema de Selección lo veo como un capítulo cerrado”, respondió el DT, descartando por completo una segunda etapa en La Sele luego de lo ajetreada que fue su experiencia en la previa, durante y después de Rusia 2018.

A los 61 años, Ramírez transita la etapa final de su carrera en los banquillos. Todavía le quedan seis meses de contrato con Alajuelense, en los que buscará ganar la 32, pero es posible que no continúe al mando del equipo después de ese plazo. Por eso, estaría preparando a su actual asistente, Wardy Alfaro, como un posible sucesor.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Costa Rica todavía no define a su nuevo seleccionador

Desde la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) fueron enfáticos al respecto. Ronald González decidirá junto al Comité Ejecutivo al sucesor de Miguel Herrera como máximo a mediados de marzo. No habrá interinato, sino un técnico probado que comenzará a liderar el proceso.

Todavía no se sabe su nacionalidad, pero Óscar Ramírez tiene su criterio: “Debemos sentar base, se han probado muchas nacionalidades y no pasa nada. Hay que apostar por lo criollo. Ya es bueno que aterricemos”.