Bryan Ruiz se diferencia del Machillo Ramírez y dice lo que piensa sobre el nuevo DT de La Sele

Hace varias semanas, las palabras del Machillo Ramírez sobre el nuevo entrenador de La Sele hicieron eco en toda Costa Rica. El DT de la Liga Deportiva Alajuelense se quejó de que la Fedefútbol no le da oportunidades a los entrenadores nacionales.

“Debemos sentar base, se han probado muchas nacionalidades y no pasa nada. Hay que apostar por lo criollo. Ya es bueno que aterricemos“, comentó Óscar Ramírez semanas atrás con respecto a las elecciones que debiera realizar el seleccionado tico.

A diferencia del Machillo, Bryan Ruiz comentó que no necesariamente el nuevo técnico tenga que ser tico. El exjugador de La Sele considera que la nacionalidad no es una prioridad a la hora de designar al próximo entrenador.

Bryan Ruiz no se fija en la nacionalidad para el nuevo DT de Costa Rica

“No creo que deba ser tico como una exigencia. Que él vea (Rónald González) que cumple con los requisitos que necesite o que quiera la federación para con el nuevo entrenador ya sea tico o extranjero“, declaró Ruiz en una entrevista con Acción 360.

Además, el histórico futbolista elogió a Rónald González, recientemente elegido como nuevo director de selecciones nacionales y quien será el encargado de elegir al futuro DT de La Sele: “Es una persona que tiene mucha experiencia. Trabaja mucho y conoce muy bien el medio. Tiene todas las cualidades para estar ahí. Deseamos que le vaya bien en las decisiones. Que sea lo mejor para el fútbol costarricense“.

¿Cuándo será anunciado el nuevo entrenador de Costa Rica?

El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol puso plazos para designar al nuevo entrenador. Según manifestó Gustavo Araya, secretario general, el técnico de La Sele deberá haber una escogencia final a mediados de marzo.

