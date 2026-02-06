Las fechas en las que Michael Amir Murillo podría debutar con Besiktas

Michael Amir Murillo ya se encuentra en Turquía para cerrar oficialmente su fichaje con el Besiktas, luego de concretarse su salida del Olympique de Marsella, en un movimiento que marca un nuevo capítulo en la carrera del defensor panameño.

ver también Michael Amir Murillo ya firmó con Besiktas, pero recibe un mensaje conmovedor desde Olympique de Marsella

El lateral llega al fútbol turco tras una etapa importante en el conjunto francés, donde en la temporada 2025-2026 disputó 23 partidos oficiales entre Ligue 1, Champions League y Supercopa de Francia, aportando dos goles, una asistencia y acumulando 1,383 minutos en cancha con el Marsella.

A su llegada al aeropuerto, Amir Murillo fue recibido por representantes del club y aficionados, mostrando entusiasmo por el nuevo reto. “Quiero agradecer a todos los que hicieron posible mi fichaje, especialmente a nuestro presidente. Intentaré disfrutar de mi estancia aquí y jugar buenos partidos”, expresó el internacional panameño.

El Besiktas se movió con rapidez antes del cierre del mercado de fichajes y logró un acuerdo definitivo con el jugador. Según informó el club en sus redes sociales, el contrato será por dos años y medio, con la opción de un año adicional, apostando a la experiencia y regularidad del defensor.

¿Cuándo podría debutar Amir Murillo con Besiktas?

Ahora, la expectativa gira en torno a su posible debut. Este domingo, el Besiktas jugará como local ante el Alanyaspor a las 12:00 P.M., mientras que la próxima semana visitará al Istanbul BB, también a las 12:00 P.M., escenarios donde Murillo podría sumar sus primeros minutos si el cuerpo técnico lo considera listo.

ver también Con Michael Amir Murillo rumbo a firmar con Besiktas, Olympique de Marsella lanza un mensaje que indigna a Panamá

Con este traspaso, Michael Amir Murillo da el salto a una liga competitiva y de alta exigencia, con la misión de consolidarse como titular y aportar solidez defensiva en uno de los clubes más grandes de Turquía, mientras sigue fortaleciendo su perfil internacional.

Publicidad