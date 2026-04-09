Desde Honduras emiten una fuerte sentencia sobre el futuro de Jeaustin Campos tras dejar Real España: “Regresar a…”

El fútbol centroamericano volvió a regalar una escena difícil de creer. Jeaustin Campos, uno de los técnicos costarricenses con más recorrido en la región, quedó en el centro de la polémica tras su salida de Real España en medio de un final cargado de tensión, reclamos y decisiones que todavía generan ruido.

Todo se desató luego de la derrota 3-2 ante Choloma por la jornada 17 del Clausura 2026 en Honduras. Un partido caliente que terminó de explotar cuando el técnico tico perdió el control, lanzó la tarjeta del FVS y abandonó el campo antes del pitazo final. Un gesto que no solo sorprendió, sino que abrió la puerta a posibles sanciones importantes.

Después del encuentro, Campos no se guardó nada. Apuntó directamente contra el arbitraje y dejó frases fuertes sobre el fútbol hondureño, asegurando que su prestigio y dignidad están por encima de un entorno donde, según él, se define quién será campeón. Un discurso que tensó aún más el ambiente.

¿Vuelve Jeaustin Campos a Costa Rica?

Pero lo que vino después fue aún más llamativo. Desde Honduras, el periodista Óscar Flores lanzó una interpretación que encendió el debate en Costa Rica. “Se le puede venir un castigo fuerte al tico Jeaustin Campos. Vergonzoso lo que hace. Parece que se quiere regresar a Costa Rica y anda buscando cómo irse”, afirmó.

Jeaustin Campos podría regresar a Costa Rica. (Foto: X)

En tono paródico, la escena parece de película. Un técnico que explota, genera caos, se va del campo y, según algunos, deja todo listo para pegar la vuelta. Como si el escándalo fuera parte del plan de salida. Una teoría que, aunque suena extrema, empezó a circular con fuerza.

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La gran pregunta ahora es inevitable. Si Campos realmente piensa en regresar a Costa Rica, ¿a dónde podría ir? El panorama no es sencillo. Saprissa tiene a Hernán Medford firme en el cargo y con buenos resultados, mientras que los otros grandes tampoco parecen tener urgencias en sus banquillos.

ver también Real España consternado: la firme decisión que ha tomado con Jeaustin Campos tras su inesperada renuncia en Honduras

Así, el futuro del técnico queda envuelto en incertidumbre. Entre posibles sanciones, críticas y especulaciones, lo único claro es que su salida de Real España no pasó desapercibida. Y en el fútbol centroamericano, cuando el ruido es tan fuerte, siempre deja consecuencias.

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Datos Claves

Jeaustin Campos abandonó el campo tras la derrota de Real España ante Choloma en Honduras.

abandonó el campo tras la derrota de Real España ante Choloma en Honduras. El equipo Real España perdió 3-2 frente a Choloma durante la jornada 17 del torneo.

frente a Choloma durante la jornada 17 del torneo. El periodista Óscar Flores afirmó que el técnico tico podría recibir un fuerte castigo disciplinario.