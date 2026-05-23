Real España toma decisión final con Jeaustin Campos y el DT ya conoce su futuro en Honduras

El entrenador tico sigue sin obtener un título en Honduras y los fracasos lo han dejado expuesto. La directiva del club ya tomó le informó su decisión.

El paso de Jeaustin Campos por el fútbol de Honduras sigue sin tener frutos. El último fracaso en el Clausura 2026 dejó expuesto al estratega tico, cuyo equipo fue puesto como uno de los favoritos a principios del campeonato.

La dolorosa eliminación en las triangulares finales también dejaron fuera al club aurinegro de la Copa Centroamericana de Concacaf, golpe que no es menor en las aspiraciones de la directiva.

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Ante ese contexto, los informes ya revelaron la decisión definitiva de Real España con el entrenador tico y de acuerdo al periodista Álvaro de la Rocha, continuará al mando del club por al menos un año más.

“Se espera que Jeaustin Campos se quede en Real España. El director técnico costarricense tiene contrato por un año más con el cuadro catedrático y no hay indiciones de que saldrá del club”, escribió de la Rocha.

La continuidad de Campos en el banquillo de “La Máquina” es una respuesta a la confianza que la directiva ha puesto en el proyecto que, pese a su buen rendimiento dentro del campo, sigue sin cosechar trofeos.

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“Primero, tengo contrato. Lo otro es que la junta directiva siga creyendo en nosotros, y la otra es si yo quiero quedarme o no”, dijo Campos hace unos días tras sufrir la eliminación.

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