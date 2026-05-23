En Saprissa lo apuntaban como el sucesor de Mariano Torres y Alajuelense lo fue a buscar: “Dos ofertas altas”

Alonso Solís propuso a un talentoso mediocampista como el relevo ideal para Mariano Torres. Sin embargo, fue Alajuelense el que aceleró por sus servicios.

Más allá de que ahora todo parece apuntar a que Mariano Torres decidirá extender su contrato con el Deportivo Saprissa por seis meses más, el tema de su eventual reemplazante sigue siendo relevante para los morados.

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Con 39 años a sus espaldas, el capitán argentino sabe que transita por sus últimos momentos como futbolista profesional. Cuando finalmente llegue el día de su retiro, ¿quién tomará su posta en San Juan de Tibás?

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Cristopher Núñez: el sucesor de Mariano según Alonso Solís

Hace algunos días, Alonso Solís, ídolo del cuadro tibaseño, señaló a quien debería ser su sucesor: Cristopher Núñez. “Es un jugador inteligente, tiene una capacidad técnica y mental… Me encanta cómo juega, cómo administra el balón”, opinó el “Mariachi” sobre el talentoso número 10 del Club Sport Cartaginés. “Tiene mucha jerarquía en caso de que Mariano no siguiere”, agregó.

Pero mientras que la directiva del Monstruo hasta el momento no tiene en sus planes fichar a Cristopher Núñez, no se puede decir lo mismo de la cúpula de Liga Deportiva Alajuelense.

La Liga aceleró con todo por Cristopher Núñez

El periodista Kevin Jiménez confirmó que la gerencia deportiva manuda se puso en contacto con los brumosos con dos ofertas tentadoras por los servicios del mediocampista ofensivo, quien tiene contrato en la Vieja Metrópoli hasta junio de 2027.

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Alajuelense tocó las puertas del “Fello” Meza por Cristopher Núñez (CS Cartaginés).

Pero los jerarcas de Cartago se negaron sin dudarlo: “Cartaginés rechazó dos ofertas de Alajuelense en el inicio de este mercado por Cristopher Núñez. La postura brumosa es clara: Cristopher Núñez no se vende a clubes nacionales. Las ofertas eran altas para el mercado local y aún así el conjunto brumoso decidió que su máxima figura no saldrá a otro club nacional“, informó Jiménez en sus redes sociales.

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Ni Saprissa, ni Alajuelense, ¿ni Cartaginés?

Que la oferta de los manudos haya sido rechazada no significa que el futuro de Cristopher Núñez esté sellado en la Vieja Metrópoli. De hecho, el oriundo de Cartago tiene en su mesa una oferta formal del Volos de la Primera División de Grecia. “De momento no la ha aceptado, ya que espera algunos acercamientos de otros clubes en el exterior”, aseguró Jiménez.

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En su contrato con Cartaginés, Núñez tiene una cláusula de salida considerablemente más baja para los clubes del exterior que para los de la Liga Promérica (donde se vuelve impagable), ya que desde que regresó al “Fello” Meza le dejó en claro a la dirigencia blanquiazul su deseo de volver a convertirse en legionario en el mediano plazo.

En síntesis

Alonso Solís señaló públicamente a Cristopher Núñez como el jugador ideal para reemplazar a Mariano Torres en Saprissa.

Alajuelense envió dos ofertas económicas muy fuertes por el volante, pero Cartaginés fue tajante al rechazar vender a su máxima figura a un rival directo.

Núñez tiene una cláusula baja para salir del país y ya evalúa una oferta formal del Volos de Grecia, a la espera de más opciones internacionales.

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