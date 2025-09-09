“Dejar mi puesto”: Miguel Herrera habla sin tapujos sobre su salida de Costa Rica y le envía un claro mensaje a la Fedefútbol

La Selección de Costa Rica sigue sin levantar cabeza en el arranque de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Tras un debut amargo con empate frente a Nicaragua, la Tricolor volvió a decepcionar en el Estadio Nacional al igualar 3-3 con Haití en un partido que tenía ganado 2-0 y que se le escapó de las manos en el complemento.

El resultado encendió la molestia de la afición, que despidió al equipo con cánticos de “Fuera, Piojo”, exigiendo la salida del técnico mexicano Miguel Herrera. Ante ese escenario, el entrenador fue consultado en conferencia de prensa sobre una posible renuncia y no dudó en responder con franqueza.

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre una posible salida de Costa Rica?

“Sería lo más cobarde de mi parte dejar mi puesto, si la directiva toma una decisión es otra cosa”, afirmó Herrera, dejando claro que no planea dar un paso al costado por decisión propia, aunque abrió la puerta a que sea la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) la que evalúe su continuidad.

El “Piojo” también hizo referencia al desarrollo del juego frente a Haití, en el que su equipo no pudo sostener la ventaja. “En este partido no podemos hablar de manejo de juego, pero vamos 2-0 comenzado el segundo tiempo. No voy a tomar una decisión con la cabeza caliente y nos falta un mes para ver qué tenemos que mejorar”, añadió.

Sus palabras reflejan que, pese al descontento generalizado, Herrera buscará aferrarse al cargo al menos hasta la próxima fecha eliminatoria. Mientras tanto, la Fedefútbol queda con la presión de definir si respalda al técnico o si escucha el clamor de la afición que exige un cambio inmediato.

Lo cierto es que el empate ante Haití no solo complica el camino de Costa Rica en la clasificación mundialista, sino que también abrió un debate mayúsculo sobre el futuro del banquillo. Herrera lo dijo sin tapujos: no renunciará, pero el balón está ahora en la cancha de los federativos.