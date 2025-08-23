“Problemas psicológicos”: Manfred Ugalde sigue sin anotar en el Spartak de Moscú y su DT habla claro sobre lo que le está ocurriendo

Este sábado, Manfred Ugalde fue titular en la victoria por 2-0 del Spartak de Moscú como visitante del Rubin Kazan, en un encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Liga Premier de Rusia.

El delantero costarricense de 23 años completó los 90 minutos de juego por primera vez en la temporada. Hasta el momento, acumulaba dos partidos como estelar, pero en ambas ocasiones salió reemplazado por decisión del entrenador Dejan Satankovic.

La sequía de Ugalde continúa y su DT lanza un mensaje contundente

Lo que preocupa es que el legionario, a pesar de haber regresado a la titularidad, aún no logra ponerle fin a su sequía goleadora: en siete partidos, Ugalde todavía no ha marcado goles ni asistir. El contraste con la pasada temporada es demoledor, ya que el tico se coronó como el máximo anotador del campeonato ruso.

En la conferencia de prensa posterior a la victoria moscovita, el entrenador serbio fue consultado sobre la posibilidad de que su delantero esté lidiando con problemas de falta de confianza. “No veo la conexión. Si alguien no marca, no significa que tenga problemas psicológicos“, sentenció Stankovic.

Manfred Ugalde no ha marcado en la presente temporada (Spartak Moscú).

El recordado ex futbolista intentó ponerle un freno a las especulaciones sobre la inesperada racha negativa de Ugalde: “Estoy satisfecho con el desempeño de Manfred en los partidos contra el Zenit y el Rubin. Contribuyó al resultado“, afirmó.

Números que encienden las alarmas

La estadística es alarmante: Manfred Ugalde solo ha marcado un gol en los últimos 18 partidos que jugó para su equipo. Los 17 goles anotados en la última edición de la Liga Premier ya son un recuerdo que parece lejano para los fanáticos del Spartak de Moscú.

Perola revancha está a la vuelta de la esquina. Con la confianza de su entrenador, el internacional con Costa Rica se prepara para afrontar el duelo de Copa de Rusia ante el Nizhny Novgorod, programado para el próximo martes 26 de agosto desde las 11:45 a.m. (hora de Costa Rica).