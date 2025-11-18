“Yo lo parto”: referente de Honduras hace arder a toda Costa Rica con lo que dice de Kendall Waston camino al Mundial 2026

Si hay un nombre que en Honduras hace mucho eco es el deKendall Waston. El jugador es poco grato en el país catracho por para Rusia 2018 les quitó tres puntos que los hubiesen clasificado a la Copa del Mundo.

Desde aquel día hay riña y el defensor tico lo sabe. Ya en la ida en San Pedro Sula donde el partido acabó 0-0, les festejaba a los jugadores hondureños cuando les quitaba un balón.

Esto le pasó a Romell Quioto y Jorge Benguché. Ambos atacantes fueron contenidos por Waston y ahora un referente de Honduras se ha pronunciado con respecto al tema horas antes de que la Bicolor se juegue todo ante Costa Rica.

Eduardo Bennett, el famoso “Balín”, les envió un mensaje a los delanteros de la Bicolor con respecto a Kendall.

¿Qué dijo Eduardo Bennett de Kendall Waston?

“Bueno, Waston les mandó un mensaje a Quito y Benguché, les gritó en la cara en San Pedro Sula; si a mi me hace eso, yo lo parto. Cuando un rival te hace eso es que te reta, nos faltó convicción para reaccionar ante la presencia de un futbolista como Kendall”, comentó.

Eduardo apela que Honduras se debe morir enCosta Rica para sacar el pase a la Copa del Mundo de 2026.

Publicidad

Publicidad

“Nuestros jugadores pueden hacer la diferencia, tienen la capacidad, ojalá saquen ese carácter y rebeldía. Como le dijo Palma a un muchacho, que ‘hoy si harán la diferencia’, esperemos que la Selección logre el objetivo”, aseguró en una entrevista para Gol Catracho.

Además, afirmó que los futbolistas deben tener paciencia: “Calma, el tema pasa acá, Romell Quioto falló una en Nicaragua, tenemos que ser precisos. Erraron varios disparos en Managua, las mandaban por arriba del arco, falta esa tranquilidad, esa eficacia de cara a al marco que ocupamos”.

Publicidad

Eduardo Bennett aconsejó a los jugadores de Honduras para cuando les toque enfrentar a Kendall Waston. Foto: Deportes TVC.

Publicidad

Y agregó: “Hay que saber aguantar la presión, ese estadio estará lleno, espero que los nuestros, ante esa clase de situaciones, se crecen. Los clásicos hay que jugarlos, no dar nada por sentado, la parte de la actitud y calidad, talento hay. Rueda ya sabe lo que tiene que hacer, lo importante es que los jugadores en el verde césped lo hagan”.

Publicidad

Honduras visita a Costa Rica (7:00 p.m) en la jornada 6 de las Eliminatorias de Concacaf. Ambas selecciones llegan obligadas a ganar el partido para estar en United 2026, o al menos en el repechaje.