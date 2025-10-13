Este lunes puede darse oficialmente el regreso de Celso Borges a la Selección de Costa Rica. El volante fue convocado por Miguel Herrera, después de dos años sin vestir la camiseta tricolor, y será una de las opciones para recibir a Nicaragua en el Estadio Nacional.

En la previa del duelo trascendental para La Sele en sus aspiraciones de acceder al Mundial 2026, el Piojo Herrera habló del estado del capitán de la Liga Deportiva Alajuelense.

“Vamos a esperar hasta mañana a ver cómo se siente Celso después del trabajo, no viene trabajando en cancha al 100. Estaba haciendo mucha rehabilitación, mucha terapia. Hoy es su primer día en cancha, vamos a ver mañana cómo amanece“, confesó el técnico mexicano.

ver también Celebra Costa Rica: Piojo Herrera recibe una importante noticia para la clasificación al Mundial 2026 antes de jugar con Nicaragua

El mensaje de Celso Borges en la previa del Costa Rica-Nicaragua

A pesar de estas declaraciones del DT de La Sele, Celso Borges se mostró, en sus redes sociales, feliz de volver a entrenar en cancha. El experimentado mediocampista publicó una historia de Instagram y acompañó su sensación de entusiasmo con una imagen y tres emojis: manos arriba, corazón y la bandera de Costa Rica.

Según la información del periodista Yashin Quesada, Celso Borges no será titular para el duelo contra Nicaragua. Esperará en el banco de suplentes por su oportunidad. El equipo inicial para recibir a Nicaragua por la cuarta jornada ya está definido.

Publicidad

Publicidad

Cabe aclarar que Celso Borges no suma minutos desde el pasado 23 de septiembre en la derrota por 1-0 ante Motagua en el Morera Soto. Desde entonces, pasaron tres semanas. Este es el tiempo estimado que demanda el tipo de desgarro que sufrió. Por eso, podría tener tiempo en cancha este lunes.