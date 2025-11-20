Mientras en Costa Rica decidía marcharse rápido del estadio, así reaccionó Keylor Navas tras ser eliminado con Pumas

La imagen de Keylor Navas abandonando rápidamente el Estadio Nacional tras la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026 generó un profundo malestar entre la afición tica. Mientras sus compañeros permanecieron en la cancha, algunos llorando y otros dando declaraciones, el guardameta tomó rumbo directo al camerino sin detenerse, gesto que provocó críticas por tratarse del principal referente de La Sele.

Apenas unos días después, el portero volvió a escena, pero esta vez con Pumas de la UNAM en el play-in del Apertura 2025 de la Liga MX. El cuadro universitario cayó 3-1 ante Pachuca, en un duelo en el que Keylor no tuvo su mejor noche e incluso cometió errores en algunos de los goles.

¿Qué hizo Keylor Navas tras la eliminación de Pumas?

Sin embargo, la reacción del costarricense tras el pitazo final contrastó totalmente con lo ocurrido en San José. En lugar de irse de inmediato, Navas permaneció en el campo junto a sus compañeros, y con evidente frustración y autocrítica, se acercó a la afición de Pumas para pedir disculpas por la eliminación y por su actuación.

Rodeado de jugadores y miembros del cuerpo técnico, el arquero levantó las manos hacia los hinchas y se quedó varios minutos recibiendo tanto reclamos como muestras de apoyo. Un gesto que se interpretó como un intento de asumir responsabilidades y acompañar al plantel en un momento difícil.

Tweet placeholder

La escena no tardó en viralizarse, especialmente en Costa Rica, donde muchos compararon la actitud mostrada en México con la que tuvo tras la debacle de La Sele ante Honduras. Para algunos, fue una señal de que Navas quería enmendar la imagen dejada días atrás; para otros, simplemente una reacción acorde al rol que desempeña en Pumas.

Publicidad

Publicidad

ver también En contra de la FIFA: Keylor Navas toma una polémica decisión en Pumas luego de la eliminación de Costa Rica

Lo cierto es que el portero costarricense vive una semana dura, acumulando dos eliminaciones en menos de cinco días. Y mientras sigue en silencio respecto a su futuro con la Tricolor, sus gestos dentro y fuera del campo continúan generando debate en ambos países.