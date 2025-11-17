Es tendencia:
“El verdadero tico…”: Kendall Waston enciende la indignación de Costa Rica con una frase que golpea a la afición

Antes de enfrentar a Honduras, Kendall Waston lanzó un mensaje que no cayó nada bien entre los fanáticos de Costa Rica.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Kendall Waston desató la indignación de los fanáticos de La Sele.
© Tigo Sports.Kendall Waston desató la indignación de los fanáticos de La Sele.

Cuando la Concacaf dio a conocer los fixtures de la ronda final de las Eliminatorias camino a la Copa del Mundo 2026, el duelo del Grupo C entre Costa Rica y Honduras, que tendrá lugar en San José este martes 18 de noviembre, prometía ser una verdadera fiesta del fútbol. Las dos potencias de Centroamérica se verían las caras ante un Estadio Nacional reventado de fanáticos haciendo fuerza por la clasificación mundialista.

Sin embargo, a menos de 24 horas del crucial enfrentamiento, el escenario es diametralmente opuesto. Tanto los dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera como el cuadro de Reinaldo Rueda tienen amplias posibilidades de quedar eliminados en favor de Haití, pero los ticos son quienes llegaron con el agua hasta el cuello: no solo deben vencer a Honduras, sino también rezar por un milagro de Nicaragua ante los caribeños en Curazao.

Este contexto desolador ha generado un ambiente gélido alrededor de La Sele. El marco de público que se espera en la Joya de La Sabana está lejos de la fiesta que se proyectaba meses atrás, y son numerosos los aficionados que, frustrados por el nivel del equipo, han anunciado que planean revender su entrada o simplemente no asistir para no respaldar al combinado nacional.

“Sabemos que esa es la minoría”

En la conferencia previa al duelo, Kendall Waston tomó postura respecto a esos fanáticos desencantados.“Sabemos que esa es la minoría. El verdadero tico sabemos que le costó la entrada y siempre lo vamos a agradecer. Sabemos que trabajan arduamente para poder pagar su entrada, y nosotros en la cancha queremos representarlos de la mejor manera. A las personas que todavía tienen su boleto, sepan que vamos a darlo todo. En este partido tan vital es importante el apoyo. Cuando todos nos unimos, creamos una masa linda”, aseguró el zaguero de Saprissa.

Pero el mensaje terminó embraveciendo aún más las aguas en las redes sociales: “¿Por qué piden eso de la afición, si a ustedes se les olvidó el amor a la camiseta?”, “La mayoría del país va con Honduras”, “Ojalá pierdan para que se bajen de esa nube”, “Deberían devolver el dinero, regalar las entradas y ni así se llena”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en Facebook y X, reflejando la fractura entre el equipo nacional y su gente. Habrá que esperar para ver cuántos fanáticos terminan asistiendo al INS Estadio Nacional, cuya capacidad ronda los 35.000 espectadores.

¿Cuándo juega y qué necesita La Sele?

Costa Rica recibirá a Honduras este martes 18 de noviembre, desde las 8:00 p.m. (hora local) en el Estadio Nacional de La Sabana. Para mantener viva una mínima esperanza de clasificación al Mundial 2026, La Sele necesita ganarle sí o sí a los catrachos y que Nicaragua sorprenda y al menos empate ante Haití.

