Confirmado por Alajuelense: estos son los refuerzos que solo necesitan la aprobación del nuevo DT

Siete futbolistas con realidades muy distintas podrían llegar a Alajuelense, pero dependen del visto bueno del próximo entrenador.

Carlos Vela, gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense, confirmó en entrevista con el diario La Nación que todos los futbolistas que salieron a préstamo al inicio de la temporada tienen la opción de regresar al club para reforzar las filas del técnico que termine siendo elegido para reemplazar a Óscar “Machillo” Ramírez.

”Tenemos opciones de regreso con jugadores que salieron a préstamo, todos salieron con opción de regreso en el verano; pero todas esas opciones estamos esperando la llegada del técnico para confirmar altas y bajas en conjunto”, admitió el directivo mexicano, dejando en claro que la última palabra la tendrá el nuevo dueño del banquillo rojinegro.

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¿Quiénes son los posibles refuerzos?

Farbod Samadian: El zaguero de 21 años defendió el uniforme de Puntarenas FC en el Torneo Clausura 2026, donde se consolidó como un titular inamovible y anotó 3 goles. Su regreso es muy probable, sobre todo considerando la urgencia en la zaga manuda tras las graves lesiones de Santiago Van der Putten y Guillermo “Memo” Villalobos.

Farbod Samadian está muy cerca de volver al club que lo formó (X).

Doryan Rodríguez: El atacante de 23 años compartió camerino con Samadian en el Puerto y, al igual que el zaguero, dejó buenas sensaciones en su cesión. Cerró su participación anotando 5 goles y aportando 1 asistencia en 15 juegos disputados.

Tristan Demetrius: El extremo haitiano de 21 años salió a préstamo a Guadalupe FC. Aunque el equipo terminó descendiendo a la segunda división, Demetrius sumó roce en la Liga Promérica y se dio el lujo de marcarle un gol al mismísimo Alajuelense. Sin embargo, su condición de extranjero le juega en contra en la pelea por los limitados cupos foráneos.

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Tristán Demetrius tiene pocas posibilidades de quedarse con uno de los cupos extranjeros (TD Más / Jomo CR).

Jorge Morejón: Otro que estuvo a préstamo en Guadalupe. En el caso del joven delantero de 19 años , volvería al Morera Soto con muy poco rodaje y sin haber marcado goles , lo que lo deja en una posición incómoda dentro de la inminente evaluación.

Otro que estuvo a préstamo en En el caso del joven delantero de , volvería al Morera Soto con , lo que lo deja en una posición incómoda dentro de la inminente evaluación. John Paul Ruiz: Sin duda, una de las gratas sorpresas del Clausura 2026. El lateral de 21 años se reencontró con su mejor versión vistiendo la camiseta del Municipal Liberia, equipo que actualmente pelea en las semifinales. Sus números lo respaldan: marcó 3 goles y repartió 3 asistencias en el certamen.

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John Paul Ruiz es una de las revelaciones del Clausura 2026 (ADM Liberia).

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Daniel Chacón: También a préstamo en Liberia , pero con una suerte diametralmente opuesta. Una grave lesión en la rodilla lo mantuvo al margen de las canchas durante toda la temporada y todavía continúa con su extenso proceso de rehabilitación. Parece complicado que Alajuelense lo tenga en cuenta para arrancar el siguiente torneo.

También a préstamo en , pero con una suerte diametralmente opuesta. y todavía continúa con su extenso proceso de rehabilitación. Esteban Cruz: El delantero de 21 años viene pidiendo pista desde el ascenso. Llega de marcar 5 goles en 12 partidos disputados con Sarchí, el equipo satélite de Liga Deportiva Alajuelense en la segunda división.

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Esteban Cruz dejó buenas sensaciones en el equipo satélite de los manudos (Instagram).

En síntesis

Farbod Samadian y John Paul Ruiz asoman como las opciones más sólidas para reforzar una defensa golpeadas por las bajas.

Doryan Rodríguez (5 goles con el PFC) y Esteban Cruz (5 goles con Sarchí) levantan la mano para pelear un puesto en la ofensiva.

La situación de extranjero de Tristan Demetrius y la larga recuperación de Daniel Chacón dificultan su incorporación inmediata al proyecto post-Machillo.

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