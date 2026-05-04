Era una de las grandes promesas de Alajuelense, una figura del club pidió su salida y ahora brilla en Cartaginés

En Liga Deportiva Alajuelense todavía resuenan decisiones del pasado que hoy empiezan a pasar factura. En medio de una etapa de reconstrucción tras el Clausura 2026, salió a la luz una historia que mezcla formación, decisiones internas y un giro que pocos imaginaron cuando todo comenzó.

El protagonista es Geancarlo Castro, hoy lateral de Club Sport Cartaginés, pero formado desde niño en la cantera rojinegra. Su vínculo con la Liga no fue menor: 14 años dentro de la institución, un proceso completo que incluyó su debut en Primera División con apenas 16 años y participación en selecciones juveniles.

Sin embargo, su historia en Alajuelense no terminó como muchos esperaban. En una transmisión en vivo difundida por el medio “¡Qué golazo, mae!”, el propio jugador explicó cómo se dio su salida en 2023, un episodio que dejó más preguntas que respuestas en su momento.

¿Cómo fue la salida de Geancarlos Castro de Alajuelense?

Castro fue directo. Aclaró que su desvinculación se dio por rescisión de contrato y que no respondió a una decisión propia. Según contó, una figura dentro del club no quería que continuara en el plantel, lo que terminó inclinando la balanza hacia su salida en enero de ese año.

Geancarlo Castro fue rescindido de Alajuelense. (Foto: La Nación)

El detalle que más llamó la atención es que esa persona, según el propio futbolista, permaneció apenas seis meses en la institución. Un dato que alimenta la sensación de que su salida estuvo marcada por decisiones circunstanciales más que por un análisis deportivo a largo plazo.

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“En ese momento era muy carajillo y no supe manejar algunas cosas, pero también siento que no tuve mucha oportunidad que tuvieron varios”, expresó, dejando entrever una mezcla de autocrítica y reclamo por las condiciones que rodearon su proceso.

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A pesar de ese contexto, Castro logró reponerse y encontró en Cartaginés el espacio que no tuvo en la Liga. Desde su llegada en el Apertura 2025, su rendimiento ha sido sólido, ganándose un lugar y convirtiéndose en una de las piezas destacadas del equipo brumoso.

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