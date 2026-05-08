La decisión que tomaría Marcelo Pereira en Costa Rica y que sorprende a Honduras mientras Cartaginés se juega todo contra Herediano

El defensor hondureño medita tomar una decisión sobre las ofertas que tiene en la mesa. Actualmente se juega las semifinales con Cartaginés.

El defensor hondureño Marcelo Pereira vive un momento clave en su carrera. Tras destacar con el Cartaginés en Costa Rica, el jugador de 30 años analiza qué camino tomar para la próxima temporada.

El periodista de diario Diez, Jafeth Moreno, informó que Pereira tiene una oferta para renovar con el equipo brumoso. Sin embargo, no es la única propuesta que tiene sobre la mesa actualmente.

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Otros clubes importantes de la liga costarricense están interesados en ficharlo. Su buen nivel y liderazgo lo han vuelto uno de los defensas más buscados en el mercado de piernas tico.

A pesar del interés en Costa Rica, el jugador desea volver a Honduras. Pereira quiere estar cerca de su familia y aportar toda su experiencia en el torneo de su país natal.

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Por ahora, el defensa está concentrado en las semifinales contra el Herediano. Su equipo debe remontar un marcador de 0-1 este sábado para poder clasificar a la gran final.

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Marcelo será una pieza fundamental para evitar que el rival anote más goles. Este partido podría ser uno de sus últimos compromisos vistiendo la camiseta del Cartaginés.

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En las próximas semanas se definirá si el catracho se queda en Cartago, cambia de equipo en Costa Rica o regresa finalmente a la liga de Honduras.