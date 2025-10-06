Cruce en la Selección de Costa Rica: Keylor Navas le marca la cancha a uno de sus compañeros de La Sele

La Selección de Costa Rica vive días intensos en la previa del decisivo partido ante Honduras por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El ambiente dentro del camerino tricolor se mantiene competitivo, pero una serie de declaraciones cruzadas entre dos de sus futbolistas ha encendido el debate sobre el peso de la experiencia y el rol de los jóvenes en el equipo.

Todo comenzó con las palabras del delantero Andy Rojas, una de las nuevas promesas del fútbol costarricense, quien defendió públicamente a su generación.

“Siempre es bueno tener jugadores de experiencia para guiarnos, pero nosotros también tenemos calidad. Este proceso es para formarnos, para crecer y para demostrar que podemos competir al máximo nivel”, expresó el atacante, en lo que muchos interpretaron como un mensaje de respaldo a los futbolistas jóvenes del plantel.

Publicidad

Publicidad

La respuesta por parte de Keylor Navas

Sin embargo, este lunes, tras su llegada al país procedente de México, el capitán Keylor Navas pareció responderle de forma indirecta. Luego de su actuación con Pumas ante Chivas, el arquero se incorporó inmediatamente a los trabajos en el Proyecto Gol y habló con Teletica Deportes sobre el papel que tendrán los jugadores experimentados en los duelos eliminatorios.

Tweet placeholder

Publicidad

“Yo siento que siempre la experiencia nos va a ayudar en los momentos importantes del partido y a saber manejar la toma de decisiones, pues tal vez ya lo han vivido antes. Así que todos los que llame el entrenador es para dar lo mejor y con más posibilidades de ganar”, señaló el guardameta de la Tricolor.

Publicidad

ver también “Nos robó”: la razón por la que en Honduras no quieren ver ni en pintura a Keylor Navas

Las palabras de Navas fueron tomadas por varios medios y aficionados como una marcada de terreno al grupo de jóvenes, recordándoles el valor que tiene la jerarquía en instancias de alta presión. No obstante, también reflejan la visión de un líder que apuesta por el equilibrio entre generaciones para alcanzar el objetivo mundialista.