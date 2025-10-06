Sin ticos ni Messi: Keylor Navas armó un equipo ideal y su elección sorprendió a todos

Keylor Navas vuelve a ser protagonista dentro y fuera de la cancha. El guardameta costarricense se prepara para uno de los partidos más trascendentales de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, cuando Costa Rica enfrente a Honduras, en un duelo que puede definir buena parte del futuro de la Tricolor en la competencia de Concacaf.

En medio de esa previa cargada de tensión, el arquero de Pumas participó en una entrevista distendida con Hugo Sánchez para el programa Fútbol Picante de ESPN, donde fue desafiado a armar su “equipo ideal” con jugadores con los que compartió o admiró a lo largo de su carrera.

Lo que más sorprendió fue su elección. Keylor no incluyó a ningún costarricense ni a Lionel Messi, con quien mantiene una buena relación fuera de la cancha. En cambio, optó por conformar un equipo de seis figuras que marcaron distintas etapas de su trayectoria profesional.

¿Cuál es el equipo ideal de Keylor Navas?

Keylor Navas eligió a Sergio Rico como arquero; en la defensa, a Sergio Ramos y Pepe; en el mediocampo, a Luka Modric; y en ataque, a Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo.

El exguardameta del Real Madrid explicó que su elección se basa en la calidad, disciplina y mentalidad ganadora de los jugadores que mencionó. Además, destacó el respeto que siente por figuras con las que compartió vestuario y con otras que marcaron historia en el fútbol mundial.

La omisión de Messi, con quien mantiene amistad desde su paso por la élite europea, y la ausencia de futbolistas ticos, llamó la atención entre los aficionados, especialmente en Costa Rica. Sin embargo, Navas quiso dejar claro que se trataba de una dinámica lúdica y no de un ranking personal.