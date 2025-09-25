Andy Rojas necesitó solo 3 palabras para mostrar su descontento con el regreso de los experimentados a la Sele

El joven atacante Andy Rojas, una de las grandes promesas del fútbol costarricense, dejó clara su postura respecto al regreso de los jugadores experimentados a la Selección Nacional. Y lo hizo con apenas tres palabras: “Hay mucho talento”.

Con esa frase, Rojas dejó entrever su descontento y al mismo tiempo envió un mensaje directo: en Costa Rica existe una nueva generación que está lista para asumir protagonismo en la Tricolor, sin necesidad de depender siempre de los mismos nombres.

Aunque reconoce el aporte que los veteranos pueden dar, el delantero también subrayó que los jóvenes tienen un valor agregado que no se debe desaprovechar: la rebeldía futbolística. Una característica que, según él, marca la diferencia frente a otros procesos del pasado.

¿Qué dijo Andy Rojas sobre los jóvenes de la Sele?

“Siempre hay que intentar ser diferente, esa puede ser una virtud mía. En Costa Rica se decía que costaba ver jugadores que se salieran del libreto, pero siento que nosotros podemos aportar eso”, explicó el artillero en entrevista con ESPN.

Andy Rojas resaltó a la nueva generación de la Sele. (Foto: La Nación)

Y agregó: “Siempre es bueno tener jugadores de experiencia para guiarnos, pero nosotros también tenemos calidad. Este proceso es para formarnos, para crecer y para demostrar que podemos competir al máximo nivel”.

Para finalizar, Andy Rojas cerró resaltando a los juveniles que tiene la Selección de Costa Rica en estos momentos: “Siento que es muy buena generación, hay mucho talento. Somos todos muy jóvenes y todavía queda mucho por dar”.