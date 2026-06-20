Dónde ver Nueva Zelanda vs. Egipto por el Grupo G del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Nueva Zelanda viene de empatar 2-2 con Irán en su debut, mientras que Egipto igualó 1-1 ante Bélgica.

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan este domingo 21 de junio por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. El partido se jugará en el BC Place de Vancouver y puede empezar a marcar diferencias en una zona que comenzó totalmente igualada.

El Grupo G llega a esta jornada con sus cuatro selecciones en la misma línea: Nueva Zelanda, Irán, Bélgica y Egipto suman 1 punto después de la primera fecha. Por eso, de haber un ganador en este cruce quedará muy bien parado en la pelea por la clasificación a los 16avos de final.

Nueva Zelanda viene de empatar 2-2 con Irán en su debut, mientras que Egipto igualó 1-1 ante Bélgica. Aunque ambos tienen la misma cantidad de puntos, los oceánicos aparecen en el primer lugar del grupo y los africanos en el cuarto por los criterios de desempate.

A qué hora juegan Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

7:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

8:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Nueva Zelanda vs. Egipto en Centroamérica

Costa Rica:

Guatemala:

Honduras:

El Salvador:

Nicaragua:

Panamá:

Nueva Zelanda quiere confirmar su buen arranque

Nueva Zelanda llega a este partido después de empatar 2-2 con Irán en su debut mundialista. Fue un estreno con señales positivas para el equipo oceánico, que mostró capacidad de reacción y terminó la primera fecha en lo más alto del Grupo G por los criterios de desempate.

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La gran figura de ese primer partido fue Elijah Just, autor de los dos goles de Nueva Zelanda. También fue clave Chris Wood, quien aportó las dos asistencias y volvió a demostrar su importancia dentro del ataque.

Con un triunfo ante Egipto, Nueva Zelanda llegaría a 4 puntos y quedaría en una posición muy favorable antes de cerrar la fase de grupos contra Bélgica.

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Egipto busca apoyarse en Salah para dar el golpe

Egipto también comenzó el Mundial 2026 con un empate. El equipo africano igualó 1-1 ante Bélgica en la primera jornada y llega a este cruce con la posibilidad de acomodarse en una zona que no dejó diferencias en el arranque.

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La gran referencia de Egipto vuelve a ser Mohamed Salah. El delantero aparece como el nombre más importante del equipo y como la principal carta ofensiva para intentar quebrar a Nueva Zelanda.

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El seleccionado egipcio no tiene bajas ni suspensiones reportadas para este partido, por lo que llega con margen para repetir buena parte de la base que compitió ante Bélgica.

Quién es el árbitro de Nueva Zelanda vs. Egipto

El partido entre Nueva Zelanda y Egipto tendrá arbitraje emiratí. Omar Al Ali será el árbitro principal del encuentro en Vancouver.

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Árbitro principal: Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos)

Asistente 1: Mohamed Ahmed Youssef (Emiratos Árabes Unidos)

Asistente 2: Talib Al-Marri (Emiratos Árabes Unidos)

Cuarto árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Tabla de posiciones del Grupo G