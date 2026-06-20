Túnez 0-2 Japón EN VIVO: Ueda pone el segundo para los nipones en el Mundial 2026 -minuto a minuto

Túnez y Japón se enfrentan en la segunda jornada del grupo F en el Mundial 2026.

El DT está listo para dirigir a su tercer país tras haber sido seleccionador de Marruecos y Arabia Saudita en el pasado.

Japón y Túnez ya se enfrentan en la jornada 2 del grupo F del Mundial 2026.

Mejbri saca tremendo derechazo, el balón hace una curva peligrosa, pero se va por encima del arco.

Kamada pone el primero para los nipones tras un desborde por izquierda de Nakamura que metió una diagonal retrasada para anotar el 1-0.

Los asiáticos están encontrando grietas en los costados de Túnez y en una contra estuvo a punto de poner el segundo.

El arquero de Túnez saca el balón de la línea y evita el segundo de Japón.

Japón está manejando el ritmo del encuentro y está más cerca de aumentar su ventaja.

Las selecciones toman un descanso en Monterrey y los DTs aprovechan para dar indicaciones.

Hervé Renard luce muy desesperado en su debut como DT de Túnez.

Ueda saca tremendo remate desde fuera del área para poner el segundo para los nipones.

Los asiáticos buscarán mantener sus esperanzas para avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Túnez por su parte, llega con una goleada sufrida en su debut.

La segunda jornada del grupo F en el Mundial 2026 se cierra con el partido entre Túnez vs. Japón, un partido que podría marcar el destino de ambas selecciones en la lucha por avanzar a la siguiente ronda. El juego se disputará en el estadio Monterrey en México.

Los nipones llegan al compromiso con mejores sensaciones tras empatar 2-2 frente a Países Bajos en su debut mundialista, demostrando su capacidad ofensiva y personalidad para competir contra la favorita del grupo. Un triunfo los podría acercar a los 16avos.

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Mientras para Túnez es diferente. El conjunto africano sufrió una dura derrotaa por 5-1 ante Suecia y afronta este choque con la obligación de sumar. Una nueva derrota complicaría sus opciones de clasificación por lo que se espera a un equipo más decidido.

Un dato que hace aún más valioso este partido, es que será el juego número mil en la historia de Copa del Mundo, lo que le añade relevancia a una cita que de por sí, ya es importante para ambas selecciones.

¿A qué hora juega y por dónde ver Túnez vs. Japón?

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Para Centroamérica, el juego está programado para dar inicio en los siguientes horarios:

10:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

11:00 p.m. Panamá

Los canales de transmisión