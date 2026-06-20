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Mundial 2026

Túnez 0-2 Japón EN VIVO: Ueda pone el segundo para los nipones en el Mundial 2026 -minuto a minuto

Los asiáticos buscarán mantener sus esperanzas para avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Túnez por su parte, llega con una goleada sufrida en su debut.

31' GOOOLAZZOOOOOOO DE JAPÓN

Ueda saca tremendo remate desde fuera del área para poner el segundo para los nipones.

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27' SE REANUDAN LAS ACCIONES

Hervé Renard luce muy desesperado en su debut como DT de Túnez.

25' PAUSA DE HIDRATACIÓN

Las selecciones toman un descanso en Monterrey y los DTs aprovechan para dar indicaciones.

17' LOS NIPONES SE IMPONEN

Japón está manejando el ritmo del encuentro y está más cerca de aumentar su ventaja.

10' SACADÓN DE DAHMEN

El arquero de Túnez saca el balón de la línea y evita el segundo de Japón.

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9' CERCA JAPÓN

Los asiáticos están encontrando grietas en los costados de Túnez y en una contra estuvo a punto de poner el segundo.

4' GOOOOOOOOOOL DE JAPÓN

Kamada pone el primero para los nipones tras un desborde por izquierda de Nakamura que metió una diagonal retrasada para anotar el 1-0.

3' CERCAA TÚNEZ

Mejbri saca tremendo derechazo, el balón hace una curva peligrosa, pero se va por encima del arco.

1' INICIA EL PARTIDO

Japón y Túnez ya se enfrentan en la jornada 2 del grupo F del Mundial 2026. 

HERVÉ RENARD LISTO PARA SU DEBUT

El DT está listo para dirigir a su tercer país tras haber sido seleccionador  de Marruecos y Arabia Saudita en el pasado.

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TÚNEZ Y JAPÓN LLEVARÁN PARCHE ESPECIAL

El parche por ser el juego número mil en las Copas del Mundo. Foto: @jfa_samuraiblue.

ALINEACIÓN JAPÓN

Portero: Zion Suzuki

Defensa: Kou Itakura, Hiroki Ito, Takehiro Tamiyasu

Mediocampistas: Ao Tanaka, Ritsu Doan, Keito Nakamura, Junya Ito, Daichi Kamada y Kaishu Sano

Delantero: Ayase Ueda

ALINEACIÓN TÚNEZ

Portero: Aymen Dahmen

Defensa: Ali Abdi, Montassar Talbi, Omar Rekik, Dylan Bronn, Yan Valery

Mediocampista: Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri, Anis Slimane, Sebastian Tounekti.

Portero:Elias Saad

EL ESCENARIO ESTÁ LISTO

Así luce el estadio Monterrey para recibir el juego entre Japón y Túnez.

BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO

Túnez y Japón se enfrentan en la segunda jornada del grupo F en el Mundial 2026.

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Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Africanos y asiáticos se enfrentan en un duelo que podría definir su futuro en el Mundial 2026.
© ChatGPT.Africanos y asiáticos se enfrentan en un duelo que podría definir su futuro en el Mundial 2026.

La segunda jornada del grupo F en el Mundial 2026 se cierra con el partido entre Túnez vs. Japón, un partido que podría marcar el destino de ambas selecciones en la lucha por avanzar a la siguiente ronda. El juego se disputará en el estadio Monterrey en México.

Los nipones llegan al compromiso con mejores sensaciones tras empatar 2-2 frente a Países Bajos en su debut mundialista, demostrando su capacidad ofensiva y personalidad para competir contra la favorita del grupo. Un triunfo los podría acercar a los 16avos.

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Mientras para Túnez es diferente. El conjunto africano sufrió una dura derrotaa por 5-1 ante Suecia y afronta este choque con la obligación de sumar. Una nueva derrota complicaría sus opciones de clasificación por lo que se espera a un equipo más decidido.

Un dato que hace aún más valioso este partido, es que será el juego número mil en la historia de Copa del Mundo, lo que le añade relevancia a una cita que de por sí, ya es importante para ambas selecciones.

¿A qué hora juega y por dónde ver Túnez vs. Japón?

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Para Centroamérica, el juego está programado para dar inicio en los siguientes horarios:

10:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

11:00 p.m. Panamá

Los canales de transmisión

  • Honduras: Tigo Sports TV, app y web
  • Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
  • Panamá: Tigo Sports
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica

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