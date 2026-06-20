Los neerlandeses no dejaron dudas ante los nórdicos y el Grupo F del Mundial 2026 está que arde.

Países Bajos y Suecia abrieron este sábado la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026 con un partido de enorme peso en el Houston Stadium. El cruce enfrentaba a una Oranje necesitada de reacción tras el 2-2 con Japón contra una selección sueca que llegaba como líder después de golear 5-1 a Túnez en el debut.

Sin embargo, los neerlandeses no dejaron dudas: aplastaron por 5-1 a los nórdicos y emparejaron el asunto en la zona.

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Tabla de posiciones del Grupo F del Mundial 2026

Túnez vs. Japón completa la segunda fecha

El otro partido de la segunda jornada del Grupo F será Túnez vs. Japón, que se jugará en el último turno de la fecha.

Japón llega con 1 punto después de empatar 2-2 ante Países Bajos en su debut. Túnez, en cambio, todavía no sumó tras caer 5-1 ante Suecia, una derrota que lo dejó último y con una diferencia de gol muy negativa.

Ese cruce puede terminar de ordenar el grupo. Si Japón gana, se meterá de lleno en la pelea por la clasificación. Si Túnez logra reaccionar, la zona quedará mucho más abierta antes de la última fecha.

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Cómo se juega la última fecha del Grupo F

La tercera fecha del Grupo F se disputará el jueves 25 de junio, con los dos partidos en simultáneo:

Túnez vs. Países Bajos

Japón vs. Suecia

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Qué criterios de desempate se usan en el Mundial 2026

El Grupo F todavía puede tener escenarios de empate en puntos. En ese caso, FIFA aplica primero los criterios entre los equipos igualados.

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El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

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Quiénes clasifican a 16avos de final en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, la fase de grupos tiene un formato distinto al de ediciones anteriores. Con 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos, no solo avanzan los dos primeros de cada zona.

La clasificación a los 16avos de final se reparte de la siguiente manera:

Los dos primeros de cada grupo avanzan de forma directa.

También clasifican los ocho mejores terceros de toda la fase de grupos.

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