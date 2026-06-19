En qué ciudad y estadio juegan Brasil vs. Haití en el Mundial 2026: capacidad y pronóstico del clima

Brasil busca su primera victoria de la Copa del Mundo y se enfrenta al rival más débil del Grupo C que es Haití.

Brasil y Haití se enfrentan este viernes 19 de junio por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026 en una ciudad de enorme peso histórico para Estados Unidos: Filadelfia. El partido se jugará en el Lincoln Financial Field, que durante la Copa del Mundo aparece con el nombre FIFA de Philadelphia Stadium.

El escenario le agrega un marco especial a un partido con urgencias. Brasil llega obligado a ganar después de empatar 1-1 ante Marruecos en su debut, mientras que Haití busca sumar sus primeros puntos tras caer 1-0 frente a Escocia.

Para la Verdeamarela, el partido puede servir para recuperar control en el grupo. Para Haití, jugar en Filadelfia ante Brasil será una de las pruebas más grandes de su regreso mundialista.

Dónde juegan Brasil vs. Haití

El partido entre Brasil y Haití se jugará en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos.

La sede aparece en la programación oficial de FIFA como Philadelphia Stadium, aunque fuera del torneo el estadio es conocido como Lincoln Financial Field.

El recinto está ubicado en el complejo deportivo del sur de Filadelfia, una zona acostumbrada a recibir eventos masivos. Allí conviven algunos de los escenarios más importantes de la ciudad, vinculados al fútbol americano, béisbol, básquet, hockey y conciertos.

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El Lincoln Financial Field, una sede con carácter estadounidense

El Lincoln Financial Field es la casa de los Philadelphia Eagles, de la NFL. Fue inaugurado en 2003 y rápidamente se convirtió en uno de los estadios más reconocidos del deporte estadounidense.

Aunque su identidad principal está ligada al fútbol americano, el estadio también tiene recorrido futbolero. Ha recibido partidos internacionales, torneos de clubes y eventos de selecciones, además de haber sido parte de otras grandes citas deportivas.

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Durante el Mundial 2026, la sede utilizará el nombre Philadelphia Stadium. Pero para los hinchas locales seguirá siendo “The Linc”, uno de los estadios más intensos de la costa este.

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Capacidad del Philadelphia Stadium para el Mundial 2026

La capacidad del Philadelphia Stadium para el Mundial se ubica cerca de los 69.000 espectadores.

No es el estadio más grande del torneo, pero sí uno de los escenarios estadounidenses con mayor personalidad. Su estructura abierta, la cercanía del público y la tradición deportiva de Filadelfia pueden generar un ambiente fuerte para un partido con una selección de enorme convocatoria como Brasil.

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Para Haití, el marco también puede tener un valor especial. La comunidad caribeña en Estados Unidos y el regreso haitiano a una Copa del Mundo pueden darle al partido un clima muy particular en las tribunas.

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Philadelphia Stadium

El Philadelphia Stadium tendrá seis partidos durante el Mundial 2026: cinco de fase de grupos y uno de eliminación directa.

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Entre los encuentros programados en esta sede aparecen:

Costa de Marfil 1-0 Ecuador — 14 de junio, Grupo E

— 14 de junio, Grupo E Brasil vs. Haití — 19 de junio, Grupo C

— 19 de junio, Grupo C Francia vs. Irak — 22 de junio, Grupo I

— 22 de junio, Grupo I Croacia vs. Ghana — 27 de junio, Grupo L

— 27 de junio, Grupo L Paraguay vs. Australia — 25 de junio, Grupo D

— 25 de junio, Grupo D 16avos de final — 4 de julio

Cómo estará el clima para Brasil vs. Haití

El partido se jugará por la tarde-noche en Filadelfia y el clima puede ser un factor a seguir. Para la franja del encuentro se espera una temperatura cercana a los 25°C, con condiciones cálidas y posibilidad de humedad.

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El Lincoln Financial Field es un estadio abierto, por lo que el clima tendrá incidencia directa en el desarrollo del juego. No aparece, en principio, un escenario de calor extremo, pero la humedad puede influir si el partido se juega con ritmo alto.

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Un escenario de presión para Brasil

El contexto deportivo también pesa. Brasil llega al partido con 1 punto después del empate ante Marruecos, por lo que no puede permitirse otro tropiezo si quiere llegar más tranquilo a la última fecha.

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Además, la Verdeamarela jugará sin Neymar, descartado por una lesión en la pantorrilla derecha. Eso aumenta la responsabilidad de otros nombres ofensivos y convierte el partido en una prueba importante para el equipo de Carlo Ancelotti.

Haití, en cambio, sabe que parte como víctima en los papeles. Pero una resistencia larga o un gol inesperado puede cambiar el clima del partido y aumentar la presión sobre Brasil.

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Datos de Brasil vs. Haití