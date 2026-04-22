“Interés importante”: Estevis López podría dejar de lado a River Plate para ir a un gigante de Europa

El mercado de fichajes empieza a moverse con fuerza en Centroamérica y hay un nombre que ya no pasa desapercibido: Estevis López. El joven talento de Veraguas United está en el centro de una historia que mezcla ilusión, decisiones clave y el interés de clubes que pueden cambiarle la carrera de un momento a otro.

Y lo más llamativo es que, en medio de ese escenario, el futuro de Estevis podría dar un giro de 180 grados. El centrocampista ofensivo panameño podría dejar plantado a River Plate de Argentina para dar un salto histórico para el fútbol europeo.

¿Qué interés nuevo recibió Estevis López?

La información explotó desde Panamá, en el programa COS, donde no dudaron en poner sobre la mesa la magnitud del interés que existe por el zurdo. “Un gigante mundial detrás de Estevis López. El chico está enfocado en el Veraguas United. La idea es que a mitad de año pueda ir a ese gigante que ha preguntado y tiene un interés importante en el zurdo panameño”.

En paralelo, la opción de River Plate sigue siendo concreta y real. Desde Argentina ya marcaron su postura y tienen un plan claro para el jugador: “La oferta de River está en pie y lo de River es 100% verídico. River quiere al chico el próximo año acá, que cumpla los 18 años y llevarlo de a poco con el sueño del futbolista”.

Sin embargo, la decisión no es sencilla. López tiene sobre la mesa dos caminos completamente distintos, cada uno con sus propios riesgos y beneficios: “Son dos opciones que tiene Estevis. El gigante que sería una prueba para ver como está, si encaja o lo manda a la filia y la otra la oferta concreta de River Plate”.

El factor económico y la magnitud del proyecto europeo también juegan su partido. Porque más allá del crecimiento deportivo, hay una propuesta que parece estar varios escalones por encima en términos de impacto. “La oferta del gigante es algo fuera de este mundo”. Una declaración que no solo alimenta la expectativa, sino que también deja entrever que la balanza podría inclinarse hacia Europa.

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ver también “El Phil Foden panameño”: Estevis López recibe la comparación menos pensada en Inglaterra pero le marcan el error que puede complicar su carrera

Así, el futuro de Estevis López se convierte en una de las novelas más atractivas del mercado en la región. Entre la seguridad de un proyecto como River y el vértigo de un gigante europeo, el panameño está frente a una decisión que puede marcar el rumbo de su carrera.

Datos Claves

Estevis López , figura del Veraguas United, recibió una oferta de un gigante mundial de Europa.

, figura del Veraguas United, recibió una oferta de un de Europa. El club argentino River Plate mantiene una oferta real para ficharlo al cumplir 18 años .

mantiene una oferta real para ficharlo al cumplir . El futbolista panameño decidirá su futuro entre el proyecto argentino o el mercado europeo próximamente.