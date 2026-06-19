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Brasil vs. Haití EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto del partido de Brasil vs. Haití por la segunda jornada del Grupo C.

¡Nueva jornada mundialista!

¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Brasil y Haití por la Jornada 2 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026!

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Javier Pineda

Por Javier Pineda

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En Vivo Brasil vs. Haití
© Getty ImagesEn Vivo Brasil vs. Haití

Brasil y Haití se enfrentan este viernes 19 de junio en un partido que llega con urgencias distintas dentro del Grupo C del Mundial 2026. La Verdeamarela necesita su primera victoria después del empate ante Marruecos, mientras que Haití busca reaccionar tras caer en su estreno frente a Escocia.

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El duelo se jugará en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia, una sede estadounidense que recibirá un cruce con mucha diferencia de historia, ranking y expectativas. Brasil parte como favorito, pero llega con una ausencia pesada: Neymar está descartado y no viajó con el plantel para este partido.

A qué hora juegan Brasil vs. Haití por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 6:30 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 7:30 p.m.: Panamá.
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Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Haití en Centroamérica

  • Panamá: Tigo Sports
  • Costa Rica: Fox Spots, Fox+, Teletica Canal 7 y TDMAX
  • El Salvador: Tigo Sports y Fox Sports
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports, Fox Sports y TSi
  • Nicaragua: Tigo Sports

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