Brasil vs. Haití EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Brasil y Haití por la Jornada 2 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026!

Siga el minuto a minuto del partido de Brasil vs. Haití por la segunda jornada del Grupo C.

Brasil y Haití se enfrentan este viernes 19 de junio en un partido que llega con urgencias distintas dentro del Grupo C del Mundial 2026. La Verdeamarela necesita su primera victoria después del empate ante Marruecos, mientras que Haití busca reaccionar tras caer en su estreno frente a Escocia.

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El duelo se jugará en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia, una sede estadounidense que recibirá un cruce con mucha diferencia de historia, ranking y expectativas. Brasil parte como favorito, pero llega con una ausencia pesada: Neymar está descartado y no viajó con el plantel para este partido.

A qué hora juegan Brasil vs. Haití por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

6:30 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 7:30 p.m.: Panamá.

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Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Haití en Centroamérica