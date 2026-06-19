Brasil vs. Haití EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

Brasil y Haití se enfrentan este viernes 19 de junio en un partido que llega con urgencias distintas dentro del Grupo C del Mundial 2026. La Verdeamarela necesita su primera victoria después del empate ante Marruecos, mientras que Haití busca reaccionar tras caer en su estreno frente a Escocia.
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El duelo se jugará en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia, una sede estadounidense que recibirá un cruce con mucha diferencia de historia, ranking y expectativas. Brasil parte como favorito, pero llega con una ausencia pesada: Neymar está descartado y no viajó con el plantel para este partido.
A qué hora juegan Brasil vs. Haití por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 6:30 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 7:30 p.m.: Panamá.
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Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Haití en Centroamérica
- Panamá: Tigo Sports
- Costa Rica: Fox Spots, Fox+, Teletica Canal 7 y TDMAX
- El Salvador: Tigo Sports y Fox Sports
- Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11
- Honduras: Tigo Sports, Fox Sports y TSi
- Nicaragua: Tigo Sports