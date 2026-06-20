¿Ecuador quedó eliminado tras empatar con Curazao? El panorama infernal de La Tri en el Grupo E del Mundial 2026

Ecuador igualó 1-1 ante Curazao y evitó la eliminación inmediata, pero quedó contra las cuerdas en el Grupo E: ahora necesita un resultado fuerte ante Alemania y mirar de reojo el duelo entre Curazao y Costa de Marfil.

Ecuador no quedó eliminado con el empate 1-1 ante Curazao, pero su situación en el Grupo E del Mundial 2026 quedó al límite. La Tri llegó al partido con la obligación de ganar después de la derrota 1-0 ante Costa de Marfil en el debut, y el empate la deja con apenas un punto antes de cerrar la fase de grupos contra Alemania.

Con ese resultado, la tabla queda con Alemania líder con 6 puntos, Costa de Marfil con 3, Ecuador con 1 y Curazao también con 1. El dato central es que Alemania ya está clasificada y que Costa de Marfil todavía tiene que enfrentar a Curazao. Ecuador, en cambio, deberá jugarse todo contra el rival más fuerte del grupo.

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¿Qué necesita Ecuador en la última fecha?

El escenario más claro para La Tri es ganarle a Alemania en la última fecha. Si lo consigue, llegará a 4 puntos y mantendrá opciones firmes de avanzar, ya sea como segundo del Grupo E o como uno de los mejores terceros. Si Curazao no vence a Costa de Marfil, Ecuador superará a los caribeños y podrá pelear directamente con los marfileños por la segunda posición.

Ecuador jugó un partido desesperante (Getty Images).

El desempate olímpico también pesa en la cuenta. Ecuador y Curazao empataron entre sí, por lo que el mano a mano directo no le da ventaja a ninguno. Si ambos terminan igualados en puntos, habría que pasar a los siguientes criterios. Ahí Ecuador parte mejor porque Curazao arrastra una diferencia de gol muy golpeada por el 7-1 sufrido ante Alemania en la primera fecha.

¿Y si no gana?

El problema aparece si Ecuador no le gana a Alemania. Con un empate, llegaría apenas a 2 puntos y solo podría aspirar a una clasificación como mejor tercero, dependiendo de lo que pase en otros grupos. Con una derrota, cerraría con 1 punto y quedaría prácticamente sin margen para meterse entre los ocho mejores terceros del Mundial 2026.

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Por eso, el empate ante Curazao no elimina matemáticamente a Ecuador, pero sí lo deja contra la pared. La Tri ya no depende solo de corregir su rendimiento: ahora necesita un resultado fuerte ante Alemania y mirar de reojo el Curazao vs. Costa de Marfil para saber si todavía puede sostener su camino en la Copa del Mundo.