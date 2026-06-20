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¿Ecuador quedó eliminado tras empatar con Curazao? El panorama infernal de La Tri en el Grupo E del Mundial 2026

Ecuador igualó 1-1 ante Curazao y evitó la eliminación inmediata, pero quedó contra las cuerdas en el Grupo E: ahora necesita un resultado fuerte ante Alemania y mirar de reojo el duelo entre Curazao y Costa de Marfil.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Una catástrofe para Ecuador.
© Getty.Una catástrofe para Ecuador.

Ecuador no quedó eliminado con el empate 1-1 ante Curazao, pero su situación en el Grupo E del Mundial 2026 quedó al límite. La Tri llegó al partido con la obligación de ganar después de la derrota 1-0 ante Costa de Marfil en el debut, y el empate la deja con apenas un punto antes de cerrar la fase de grupos contra Alemania.

Con ese resultado, la tabla queda con Alemania líder con 6 puntos, Costa de Marfil con 3, Ecuador con 1 y Curazao también con 1. El dato central es que Alemania ya está clasificada y que Costa de Marfil todavía tiene que enfrentar a Curazao. Ecuador, en cambio, deberá jugarse todo contra el rival más fuerte del grupo.

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¿Qué necesita Ecuador en la última fecha?

El escenario más claro para La Tri es ganarle a Alemania en la última fecha. Si lo consigue, llegará a 4 puntos y mantendrá opciones firmes de avanzar, ya sea como segundo del Grupo E o como uno de los mejores terceros. Si Curazao no vence a Costa de Marfil, Ecuador superará a los caribeños y podrá pelear directamente con los marfileños por la segunda posición.

Ecuador jugó un partido desesperante (Getty Images).

Ecuador jugó un partido desesperante (Getty Images).

El desempate olímpico también pesa en la cuenta. Ecuador y Curazao empataron entre sí, por lo que el mano a mano directo no le da ventaja a ninguno. Si ambos terminan igualados en puntos, habría que pasar a los siguientes criterios. Ahí Ecuador parte mejor porque Curazao arrastra una diferencia de gol muy golpeada por el 7-1 sufrido ante Alemania en la primera fecha.

¿Y si no gana?

El problema aparece si Ecuador no le gana a Alemania. Con un empate, llegaría apenas a 2 puntos y solo podría aspirar a una clasificación como mejor tercero, dependiendo de lo que pase en otros grupos. Con una derrota, cerraría con 1 punto y quedaría prácticamente sin margen para meterse entre los ocho mejores terceros del Mundial 2026.

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Por eso, el empate ante Curazao no elimina matemáticamente a Ecuador, pero sí lo deja contra la pared. La Tri ya no depende solo de corregir su rendimiento: ahora necesita un resultado fuerte ante Alemania y mirar de reojo el Curazao vs. Costa de Marfil para saber si todavía puede sostener su camino en la Copa del Mundo.

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