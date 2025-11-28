Es tendencia:
Jugó en un grande Costa Rica y de Guatemala, formó parte de La Sele y ahora pude ir preso: “Tráfico internacional de drogas”

Pese a que tuvo una gran carrera tanto en Costa Rica como en Guatemala, este ex futbolista estaría cerca de terminar en prisión.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Un futbolista de gran reconocimiento podría terminar en prisión. (Foto: ESPN)
El fútbol centroamericano amaneció sacudido por una noticia que involucra a un viejo conocido de las canchas. Se trata de un exdelantero que vistió camisetas históricas como las de Santos de Guápiles, Herediano y el Comunicaciones de Guatemala, además de haber sido parte de la Selección de Costa Rica, enfrentará un juicio por un delito que podría enviarlo a prisión.

¿Quién es el ex futbolista que podría terminar en prisión?

El Ministerio Público confirmó que Andy Furtado deberá presentarse ante los tribunales entre el 31 de mayo y el 25 de junio de 2027, en el marco de la causa 21-000441-0472-PE, señalada por el presunto tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Limón, el ex jugador de la Selección de Costa Ricafigura entre los acusados junto a otras ocho personas de apellidos Anchía Pérez, Rojas Villalobos, Camacho Jara, Cubero Rodríguez, Montoya Ortíz, Mora Monge y Simpson Smith. Todos enfrentarán cargos por su supuesta participación en una estructura criminal dedicada al envío de droga hacia Europa.

El caso se remonta al 2021, cuando la Policía de Control de Drogas (PCD) realizó 15 allanamientos para desarticular dos bandas consideradas “poderosas” por las autoridades. Dichos grupos estarían vinculados a un total de casi cinco toneladas de cocaína enviadas al Viejo Continente.

Andy Furtado podría terminar en prisión. (Foto: ESPN)

Furtado fue detenido durante aquellos operativos, ya que, según la investigación, varios de los implicados trabajaban en APM Terminals, lo que habría facilitado la logística para ocultar y despachar los cargamentos ilícitos.

Pese a la gravedad del caso, el exfutbolista quedó en libertad semanas después, bajo medidas cautelares como firmar cada 15 días, mantener un domicilio fijo y abstenerse de contactar o intimidar a testigos.

Ahora, con fecha oficial para el juicio, el futuro judicial de Furtado, quien alguna vez brilló en los estadios de Centroamérica, podría terminar en una condena que marque definitivamente su vida lejos del fútbol.

