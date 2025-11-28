El Club Sport Herediano está peleando por meterse entre los cuatro mejores de la Liga Promérica. Hasta ahora, ocupa la sexta posición 20 puntos. Está por debajo de Alajuelense, Saprissa, Cartaginés, Liberia y Pérez Zeledón. A los primeros tres no podrá alcanzarlos, pero sí puede superar al equipo pampero.

En esta disputa por el cuarto puesto, Pérez Zeledón, rival directo del Team y que tiene los mismos puntos (20), está en aprietos ante una regla de la Unafut que lo expone a una quita de puntos si no cumple con lo pactado.

Herediano observa: Pérez Zeledón podría ser sancionado por Unafut

Y es que los generaleños apenas suman 894 minutos con jugadores U21. El mínimo que deben alcanzar es de 1200. A falta de dos jornadas para finalizar la fase regular, tienen que alinear a futbolistas de dicha edad en un total de 306 minutos.

De no llegar a la cifra mínima, el equipo de Pérez Zeledón sería sancionado por la Unafut. Por si fuera poco, será rival de Herediano en la última jornada, en la que podría definirse el cuarto puesto si Liberia pierde el domingo contra Saprissa.

Foto: Unafut

Esta reglamentación obliga a Pérez Zeledón a poner futbolistas de menor experiencia este sábado contra Guadalupe y lo mismo en la última jornada frente a Herediano, la cual beneficia a los de Jafet Soto pensando en sacar la victoria que les permita clasificar a las semifinales.

De esta manera, el rival directo de los Florenses está más presionado que nunca. En el caso de Herediano, Jafet Soto tiene que sumar 160 en las dos jornadas que restan. No ha sido un problema para el jerarca rojiamarillo, ya que ha sorprendido en las últimas presentaciones con la alineación de jóvenes promesas.