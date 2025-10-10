Es tendencia:
A Erick Lonnis le preguntaron por Joel Campbell y reveló el gran problema que lo mantiene fuera de La Sele: “Solo estoy diciendo la verdad”

Erick Lonnis no se anduvo con vueltas cuando le consultaron por el posible regreso de Joel Campbell a La Sele.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Erick Lonnis no se guardó nada al opinar sobre Campbell.
Erick Lonnis no se guardó nada al opinar sobre Campbell.

Este lunes, Erick Lonnis conversó con Radio Columbia sobre las implicaciones del empate 0-0 de la Selección de Costa Rica frente a Honduras en una nueva edición del Clásico Centroamericano.

Consultado sobre el regreso de referentes como Celso Borges (que no jugó por lesión) y Kendall Waston a la convocatoria de Miguel “Piojo” Herrera, el director del Comité Técnico del Deportivo Saprissa respaldó la decisión. “La superioridad tan marcada de Waston en el juego aéreo es un lujo que no se puede desperdiciar. No puede desperdiciar el manejo que tiene Celso en situaciones complicadas, se muestra, la tiene, involucra a los demás“, explicó Lonnis.

De la mano del Piojo Herrera: Costa Rica está a un paso de romper la marca que solo la Generación Dorada pudo alcanzar

¿Qué opina Lonnis sobre Joel Campbell?

Sin embargo, hubo otro histórico que estuvo en la mira de Herrera pero que finalmente quedó fuera: Joel Campbell. Sobre el atacante de 33 años, Lonnis aseguró que su jerarquía es innegable, pero también señaló su gran debilidad.

Fuerte crítica por la ausencia de Joel Campbell. (Foto: Getty Images)

¿Qué piensa Erick Lonnis de Joel Campbell? (Getty Images).

“A título personal, desligándome de cualquier cosa, hablando estrictamente como futbolista: Campbell ha sido muy intermitente. Y no solo en la parte futbolística: lo he visto intermitente en la parte anímica, en la parte física. No lo estoy criticando, solo estoy diciendo la verdad“, comentó el ex portero.

“A veces no lo ve feliz jugando”

Sin dejar de reconocer el talento del ex Arsenal, Lonnis insistió en que su regreso a La Sele dependerá de su constancia: “Yo creo que es un extraordinario jugador, si él físicamente hace un esfuerzo mayor (que creo lo está haciendo) y emocionalmente se lo ve feliz, es indiscutible. Pero depende de él. A Joel lo aprecio mucho, es una persona educadísima, un grandísimo jugador, no lo digo con la intención de criticarlo. Simplemente a veces no se lo ve feliz jugando al fútbol“, afirmó.

“No van a viajar”: Costa Rica enfrenta la limpieza inesperada que sacude los planes del Piojo Herrera antes de recibir a Nicaragua

El dirigente del Monstruo también dejó en claro que Campbell todavía tiene tiempo de revertir la situación: “En el momento en que tenga 3 o 4 partidos con ese nivel, definitivamente tiene que estar. Y tiene tiempo de aquí a noviembre. Con solo ser un poco más constante en su juego yo creo que va a ser tomado en cuenta“, concluyó.

