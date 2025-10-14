La Selección de Costa Rica obtuvo una gran victoria contra Nicaragua por 4-1 este lunes en el Estadio Nacional. Los dirigidos por Miguel Herrera sumaron su primer triunfo tras cuatro jornadas y se colocaron en la segunda posición a dos puntos de Honduras.

A falta de dos partidos para que finalicen las Eliminatorias, la Tricolor depende de sí misma para clasificar al Mundial 2026. De sacar los seis puntos que restan por disputarse, estará de manera directa en la próxima Copa del Mundo.

El mensaje de la FIFA tras la victoria de Costa Rica contra Nicaragua

Después de la victoria de este lunes por la noche, la FIFA se acordó de Costa Rica y mandó un mensaje que ilusiona a toda La Sele. “Costa Rica golea a Nicaragua y se mantiene firme en la lucha por la clasificación“, escribió la cuenta oficial de la Federación Internacional.

En uno de los partidos más importantes del ciclo de Miguel Herrera, Alonso Martínez fue la gran figura que puso en ventaja a La Sele en dos oportunidades. Primero para abrir el marcador y luego para romper el empate parcial del seleccionado pinolero.

En la próxima doble fecha FIFA, Costa Rica visitará a Haití en el partido que marcará un antes y un después en la clasificación. De no ganar, estará atado a lo que suceda en San Pedro Sula entre Honduras y Nicaragua, selección que ya no puede alcanzar el primer lugar.

La otra noticia de FIFA que celebra Costa Rica

Además de la notificación de la FIFA, La Sele verá plasmada en los próximos días su empate ante Honduras y la victoria contra Nicaragua en el ranking de selecciones. Subirá un lugar y pasará a estar en el puesto 45 entre todos los seleccionados a nivel mundial.