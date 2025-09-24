Fuera de La Sele: la primera víctima de la limpieza del Piojo Herrera ya tiene nombre y apellido rumbo al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica atraviesa un proceso de cambios importantes bajo la dirección de Miguel Herrera. En medio de la presión por asegurar un cupo rumbo al Mundial 2026, el técnico mexicano ha comenzado a tomar decisiones firmes que ya empiezan a sacudir la estructura del plantel, dejando claro que nadie tiene su lugar asegurado en el equipo.

ver también “El agua hasta el cuello”: Piojo Herrera toma una drástica decisión que lo cambia todo en Costa Rica para no quedarse fuera del Mundial 2026

La primera víctima de Miguel Herrera en La Sele

De cara a la próxima convocatoria de Miguel Herrera para la Selección de Costa Rica, una de las novedades sería la ausencia de Alejandro Bran, quien según reportó Tigo Sports no estaría en la lista debido a su bajo rendimiento en las últimas semanas.

La decisión reflejaría los cambios que el técnico mexicano planea implementar para octubre, en busca de elevar el nivel competitivo del equipo en una etapa crucial de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Alejandro Bran con La Sele

Alejandro Bran tuvo participación en los dos compromisos más recientes de la Selección de Costa Rica en las Eliminatorias mundialistas.

Publicidad

Ante Nicaragua jugó 45 minutos en el empate 1-1, mientras que frente a Haití ingresó en el tramo final, disputando apenas un minuto en el 3-3.

Publicidad

Alejandro Bran – Selección de Costa Rica

Publicidad

Sin embargo, a pesar de que sus apariciones fueron limitadas, Bran siguió sumando experiencia con la Tricolor en partidos oficiales. Ahora, su presente en Alajuelense no es el mejor y por ende la decisión de Miguel Herrera.