Decisión tomada: Fedefútbol acata el pedido más importante del Piojo Herrera para los encuentros ante Honduras y Nicaragua

La Selección de Costa Rica se prepara para una doble jornada clave en las Eliminatorias de la Concacaf, donde enfrentará a Honduras y Nicaragua en octubre, y posteriormente a Haití y nuevamente a los catrachos en noviembre. La presión es alta, ya que los puntos en disputa serán determinantes para las aspiraciones de la Tricolor rumbo al próximo Mundial.

En ese escenario, Miguel Herrera había levantado la voz desde hace semanas con una petición concreta: poder contar con los futbolistas del ámbito local con mayor anticipación, con el objetivo de trabajar a fondo la idea de juego y llegar mejor preparado a los duelos eliminatorios. El mexicano insistió en que el tiempo de trabajo era crucial para marcar diferencias en partidos de alta exigencia.

¿Qué decisión tomó la Federación de Costa Rica?

La Fedefútbol escuchó y este martes tomó una decisión contundente: se postergarán las jornadas 12 y 17 del Torneo de Apertura 2025 de la Liga Promerica, con el fin de liberar antes a los seleccionados. Con esta medida, Herrera dispondrá de varios días extra para afinar detalles tácticos y consolidar el grupo antes de los compromisos contra Honduras y Nicaragua.

Publicidad

Publicidad

Este movimiento representa un espaldarazo total de la dirigencia hacia su entrenador, quien desde su llegada ha señalado la necesidad de planificar de manera más amplia las concentraciones. La medida no solo busca beneficiar a corto plazo los resultados de la Sele, sino también generar un espacio de trabajo similar al que disfrutan otras selecciones de la región.

Así quedarán las jornadas postergadas del Apertura 2025. (Foto: UNAFUT)

Publicidad

Aunque la decisión genera ajustes en el calendario del fútbol nacional y seguramente traerá molestias en algunos clubes, el beneficio para la Selección se percibe como prioritario. El bicampeón centroamericano no puede darse el lujo de dejar nada a la improvisación en esta etapa de clasificación.

Publicidad

ver también Más grave de lo que parecía: Reinaldo Rueda recibe la confirmación que lo pone en problemas ante Costa Rica e impacta a Concacaf

Con la fecha FIFA de octubre a la vuelta de la esquina, el “Piojo” Herrera ya tiene asegurado el escenario que pedía: más tiempo, más jugadores y menos excusas. Ahora, la responsabilidad recae en trasladar esa ventaja al terreno de juego y confirmar que la Selección de Costa Rica está para pelear en serio por un boleto al próximo Mundial.