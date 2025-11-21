Con nombre y apellido: revelan a qué famoso periodista llamó Osael Maroto para exigirle silencio tras el fracaso del Mundial 2026

La eliminación de Costa Rica del Mundial 2026 sigue destapando capítulos inesperados fuera de la cancha. Uno de ellos involucra directamente al presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, quien fue acusado públicamente de intentar silenciar a un periodista tras el duro fracaso de La Sele.

Maroto respondió en conferencia asegurando que jamás ha pedido callar a nadie, pero sí reconoció haber hecho una llamada para exigir respeto. “No es así. Yo sí llamé a una televisora a decir que las críticas las podemos recibir, no las faltas de respeto. Podemos hablar de la Federación, pero señalar u ofender no lo merece nadie. No es cierto”, declaró el jerarca, intentando marcar distancia del señalamiento.

¿Quién es el periodista y ex jugador de fútbol que molestó a Maroto?

Sin embargo, este jueves trascendió el nombre de la persona al centro de la polémica. El periodista Kevin Jiménez reveló que la llamada de Maroto fue dirigida específicamente a Teletica, molesto por los comentarios lanzados por uno de los rostros más reconocidos del canal: Rolando Fonseca.

El exdelantero histórico de la Selección, ahora panelista, había estallado en televisión nacional tras la caída contra Haití, asegurando que durante años le han “mandado a callar” por señalar la mala gestión del fútbol costarricense y culpando directamente a los dirigentes por la debacle.

Sus palabras generaron repercusión inmediata y, según Jiménez, fueron el motivo que llevó a Maroto a levantar el teléfono y pedir límites en el tratamiento del tema.

El choque entre un presidente federativo y una de las máximas leyendas del fútbol tico ocurre en medio del momento más crítico de la Tricolor en décadas: fuera del Mundial, sin repechaje y con un futuro incierto en lo deportivo y lo institucional.

La presión mediática crece, las versiones se cruzan y el ambiente alrededor de La Sele está lejos de calmarse. Mientras tanto, el país sigue intentando entender cómo se llegó a la mayor caída deportiva del fútbol costarricense en los últimos 34 años.