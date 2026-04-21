Cómo está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica, Jornada 17: ¿Alajuelense queda eliminado?

El Clausura 2026 de la Liga Promérica de Costa Rica está que arde. Y suena a frase hecha pero así es. Este martes comienza la Jornada 17, la penúltima del campeonato, y la atención está puesta más que nunca en la tabla de posiciones y especialmente en la Liga Deportiva Alajuelense.

El equipo dirigido por el Machillo Ramírez, que recién juega el jueves contra Puntarenas, puede quedar aún más contra las cuerdas de la eliminación según los resultados del inicio de la fecha.

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Es que hoy mismo juegan Sporting vs. Liberia y Cartaginés vs. San Carlos, dos partidos que pueden darle un golpe casi de knockout a los manudos, que si bien todavía no quedarían eliminados, tienen un panorama complicado por delante.

La tabla de posiciones del Clausura 2026, Jornada 17

Así se juega la Jornada 17

Martes

6:00 pm | Sporting vs. Liberia | Tigo Sports

8:00 pm | Cartaginés vs. San Carlos | FUTV

Miércoles

6:00 pm | Pérez Zeledón vs. Herediano | FUTV

8:30 pm | Saprissa vs. Guadalupe | FUTV

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Jueves