Sporting vs. Liberia y Cartaginés vs. San Carlos: a qué hora y dónde ver los partidos que ponen en jaque a Alajuelense en el Clausura 2026

En la recta decisiva del Torneo Clausura 2026, dos partidos clave podrían empezar a definir el futuro de varios equipos en la lucha por las semifinales.

Sporting FC recibe a Liberia, mientras que Cartaginés se enfrenta a San Carlos en duelos que no solo impactan la parte alta de la tabla, sino que también ponen en jaque las aspiraciones de Alajuelense.

Con la Liga pendiente de estos resultados antes de volver a jugar, la jornada promete ser determinante en la configuración del top 4.

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Sporting vs. Liberia y Cartaginés vs. San Carlos: a qué hora ver

El partido entre Sporting FC y Liberia se jugará el martes 21 de abril a las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Puente de Piedra.

Por su parte, Cartaginés vs. San Carlos se disputará ese mismo día a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

Sporting vs. Liberia y Cartaginés vs. San Carlos: dónde ver

Ambos encuentros forman parte de una jornada clave en la lucha por las semifinales del Clausura 2026, con impacto directo en la tabla y en las aspiraciones de Alajuelense. Se podrán ver a través de:

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Sporting vs Liberia: cómo llegan

Liberia llega en mejor momento, ubicado en la tercera posición con 27 puntos, tras registrar 8 victorias, 3 empates y 5 derrotas, además de una racha positiva que lo mantiene firme en zona de clasificación.

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Por su parte, Sporting FC es sexto con 21 puntos, con un balance de 6 victorias, 3 empates y 7 derrotas, obligado a ganar para seguir con opciones, en medio de un rendimiento reciente más irregular.

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Sporting vs. Liberia: últimos enfrentamientos

01/03/2026 – Liberia 1-0 Sporting FC

Sporting FC 25/10/2025 – Sporting FC 3-0 Liberia

Liberia .07/09/2025 – Liberia 2-1 Sporting FC

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Cartaginés vs. San Carlos: cómo llegan

Cartaginés llega en la cuarta posición con 26 puntos, con un registro de 8 victorias, 2 empates y 6 derrotas, aferrado al último puesto de clasificación y con la presión de sumar para no salir del top 4.

Por su parte, San Carlos es sétimo con 20 puntos, tras acumular 6 victorias, 2 empates y 8 derrotas, con pocas opciones pero aún con la necesidad de puntuar para mantenerse con vida en la recta final.

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Cartaginés vs. San Carlos: últimos enfrentamientos