¿Eliminado sin jugar? Qué resultados se tienen que dar para que Alajuelense se despida del Clausura 2026

En la recta final del Torneo Clausura 2026, la lucha por los boletos a semifinales se mantiene más cerrada que nunca, con equipos como Saprissa, Liberia, Cartaginés, Sporting FC y Alajuelense aún en la pelea.

A falta de dos jornadas, cada punto es determinante y los márgenes de error prácticamente desaparecen.

En este contexto, repasamos el panorama de Alajuelense, que podría verse seriamente comprometido en sus aspiraciones incluso antes de volver a la cancha.

ver también Así se define el Clausura 2026: el calendario de Saprissa, Liberia, Cartaginés y Alajuelense rumbo a las semifinales

¿Alajuelense puede quedar eliminado del Clausura 2026 sin jugar?

No, Alajuelense no puede quedar eliminado mañana sin jugar solo con los resultados de Sporting vs. Liberia y Cartaginés vs. San Carlos.

Liberia gana , subiría a 30

, subiría a Cartaginés gana, subiría a 29

En ese caso, Liberia sí quedaría fuera del alcance de LDA, pero Cartaginés no: la Liga todavía podría igualarlo en puntos

El peor escenario para la Liga es que ganen Liberia y Cartaginés: Liberia se iría a 30 y Cartaginés a 29, dejando a Alajuelense obligado a ganar lo que le queda y además depender de otros resultados, pero todavía no eliminado matemáticamente.

Publicidad

Publicidad

Si Liberia y Cartaginés ganan, Alajuelense no queda eliminado sin jugar, pero queda contra la pared: seguiría quinto, ya no podría alcanzar a Liberia y solo podría aspirar a empatar a Cartaginés en puntos si gana todo lo que le queda.

Liga Deportiva Alajuelense

Publicidad

Lo que necesita Alajuelense para seguir con vida en el Clausura 2026

Alajuelense no tiene margen de error en el cierre del Clausura 2026. Con solo dos partidos por disputar, la Liga está obligada a ganar ambos encuentros para alcanzar un máximo de 29 puntos y mantenerse en la pelea por el cuarto lugar

Publicidad

Cualquier tropiezo, ya sea un empate o una derrota ante Puntarenas FC o Liberia, podría dejarlo prácticamente sin opciones.

Publicidad

Incluso si suma los seis puntos, el equipo rojinegro también necesitará una combinación favorable de resultados, especialmente de sus rivales directos, para llegar con posibilidades reales de meterse en semifinales.

. 23/4/26 – Alajuelense vs. Puntarenas FC

. 26/4/26 – Liberia vs. Alajuelense

Lo que debe hacer Saprissa para no complicarse en el Clausura 2026

Saprissa necesita sumar en estas dos fechas para no poner en riesgo su clasificación. Si logra un cierre sólido ante Guadalupe FC y Puntarenas FC, llegará con más tranquilidad a semifinales y se mantendrá en la pelea por los primeros puestos.

Publicidad

Publicidad

22/4/26 – Saprissa vs. Guadalupe FC

26/4/26 – Puntarenas FC vs. Saprissa

Deportivo Saprissa

Publicidad

Qué necesita Liberia para clasificar a las semifinales del Clausura 2026

Liberia llega a estas dos fechas con el destino en sus manos. Si logra sumar con solidez ante Sporting FC y luego frente a Alajuelense, puede asegurar su lugar en semifinales sin depender de otros resultados.

Publicidad

• 21/4/26 – Sporting FC vs. Liberia

• 26/4/26 – Liberia vs. Alajuelense

Qué necesita Cartaginés para asegurar su cupo en las semifinales del Clausura 2026

Cartaginés encara estas dos jornadas con la obligación de sumar para sostenerse en zona de clasificación. Si logra buenos resultados ante San Carlos y Guadalupe FC, dependerá de sí mismo para meterse en semifinales.

Publicidad

• 21/4/26 – Cartaginés vs. San Carlos

• 26/4/26 – Guadalupe FC vs. Cartaginés

Cartaginés

Qué necesita Sporting FC para seguir con opciones en el Clausura 2026

Sporting FC llega a la recta final con poco margen y obligado a sumar para mantenerse con vida. Necesita resultados positivos ante Liberia y Herediano, además de esperar tropiezos de los equipos de arriba para tener opciones reales de meterse en semifinales.

Publicidad

Publicidad

• 21/4/26 – Sporting FC vs. Liberia

• 26/4/26 – Herediano vs. Sporting FC