Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense volvió a sufrir una derrota en el plano nacional. Ya son tres en los últimos cuatro contando el Torneo de Copa, en la serie que fue superado por Liberia. Por si fuera poco, quedó fuera de los puestos de clasificación.

Sporting derrotó a la Liga por 2-1 en un partido en el que siempre lo tuvo arriba en el marcador. Por este motivo, los dirigidos por Machillo Ramírez se fueron silbados por la afición. En este contexto, fue el referente Celso Borges quien decidió hablar en representación de los jugadores.

Al preguntarle por la actuación de Alajuelense, Celso fue sincero sobre el momento que está atravesando la Liga en estos últimos juegos: “Mal, mal, hicimos un mal partido. Hay que reconocer que no estamos bien”.

“Viendo nuestra situación, nos hacen falta muchas cosas. Ahora, en la semana larga, debemos corregir. Nos han jugado bien y nos han ganado bien. Esto es un partido; bien el rival, y ahora solo nos queda corregir”, concluyó sobre su análisis de la derrota.

Machillo Ramírez se ve complicado para armar el equipo contra Saprissa

Además de este mal presente, Machillo Ramírez tendrá varias complicaciones para el armado del equipo contra el Monstruo. Varios futbolistas terminaron con dificultades desde lo físico como Ronaldo Cisneros y Jeison Lucumí. También se ausentaron por estos motivos Joel Campbell, Anthony Hernandez, Fernando Piñar y Ronald Matarrita.

Ahora, a la Liga se le viene el clásico nacional contra el Deportivo Saprissa. El equipo rojinegro tendrá una semana completa para intentar mejorar los errores que tuvo. A pocos meses de conquistar la 31, a los manudos se les presenta un escenario que parecía impensado por el gran rendimiento que habían mostrado.

