Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense tuvo una dura caída contra Sporting FC en el Alejandro Morera Soto. Fue por 2-1 con un doblete de Josimar Méndez en la primera parte, mientras que Ronaldo Cisneros descontó sobre el final desde los doce pasos.

Con esta derrota, ya son cuatro partidos que suma la Liga sin poder ganar. Perdió los dos por el Torneo de Copa ante Liberia, cayó hoy en su casa y anteriormente había igualado ante Herediano.

Luego de la derrota, Machillo Ramírez habló en conferencia de prensa con un análisis tajante. Al entrenador no le gustó para nada el rendimiento que mostraron sus jugadores en el terreno de juego, especialmente en la primera parte.

Las dos palabras con las que Machillo Ramírez sentenció a la planilla de Alajuelense

“Fue desastroso“, dijo el técnico manudo sobre el nivel que tuvieron sus dirigidos en los primeros 45 minutos. Y agregó: “El primer tiempo no fue lo que yo hablé. El segundo tiempo salimos mejor, pero ya cuesta. No era lo que yo había dicho“.

Además, explicó los detalles en los que Alajuelense fue superado por Sporting: “Fue muy inteligente Sporting, nos invitó a presionar y nos partimos en el bloque. Comenzamos a perder los duelos. Hace rato que no teníamos un partido tan difícil“.

Rápidamente, el Machillo ya palpitó lo que será el clásico nacional del próximo sábado contra Saprissa y se refirió a su historia con Medford: “Estuvimos juntos en Selección, compartimos camerino mucho, luego compañeros de cuerpo técnico. Estamos en una rachita negativa que sería importante poder ganar ese partido y dar ese control de lo que estamos realizando“.

