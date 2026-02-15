Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras la dura derrota de Olimpia: Jeaustin Campos domina a placer Honduras

Olimpia sufrió su primera derrota del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Fue en la jornada 5 de visitante 2-1 ante el Victoria.
Con esto, el León baja hasta la cuarta plaza de los 11 equipos que disputan el torneo, ya que se quedó con ocho puntos.
Olancho FC lo supera en goles y por eso es tercero. Otro que desaprovechó su oportunidad fue Motagua, que este domingo empató 1-1 contra Marathón.
El que no suelta el liderato y tiene una gran ventaja ya es Jeaustin Campos. Su Real España suma 14 unidades en 5 fechas y se mantiene invicto.
Tabla de posiciones del Clausura 2026 tras la fecha 5
Los resultados de la jornada 6
- Olancho 4-1 Juticalpa
- Real España 2-1 Choloma
- Génesis 2-2 Platense
- Motagua 1-1 Marathón
- Victoria 2-1 Olimpia
Así se jugará la jornada 7
- Olancho FC vs Marathón (Viernes 20 de febrero)
- Real España vs Lobos UPNFM (Sábado 21 de febrero)
- Choloma vs Victoria (Sábado 21 de febrero)
- Platense vs Juticalpa (Domingo 22 de febrero)
- Olimpia vs Motagua (Domingo 22 de febrero)