Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras la dura derrota de Olimpia: Jeaustin Campos domina a placer Honduras

Olimpia sufrió su primera derrota del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Fue en la jornada 5 de visitante 2-1 ante el Victoria.

Con esto, el León baja hasta la cuarta plaza de los 11 equipos que disputan el torneo, ya que se quedó con ocho puntos.

ver también Tras los billetazos: Henry Figueroa manda la respuesta que Motagua tanto estaba esperando luego de la polémica

Olancho FC lo supera en goles y por eso es tercero. Otro que desaprovechó su oportunidad fue Motagua, que este domingo empató 1-1 contra Marathón.

El que no suelta el liderato y tiene una gran ventaja ya es Jeaustin Campos. Su Real España suma 14 unidades en 5 fechas y se mantiene invicto.

Tabla de posiciones del Clausura 2026 tras la fecha 5

Los resultados de la jornada 6

Olancho 4-1 Juticalpa

Real España 2-1 Choloma

Génesis 2-2 Platense

Motagua 1-1 Marathón

Victoria 2-1 Olimpia

Publicidad

Publicidad

ver también Olimpia ya sabe la verdad sobre la salida de Edrick Menjívar ante Victoria y esto indican para el Clásico contra Motagua

Así se jugará la jornada 7